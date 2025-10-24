ДНЕВНИК САЗНАЈЕ
СЛУЧАЈ КОЈИ ЈЕ ЗБУНИО ЦЕО НОВИ САД Откривено због чега је Новосађанка пала с другог спрата ОВО ЈЕ ПРЕТХОДИЛО ЊЕНОМ ПАДУ
Новосађанка В. П. (28), највероватније је, сплетом несрећних околности, пала са другог спрата вишеспратнице на Булевару ослобођења број 9.
Како „Дневник” незванично сазнаје, она је у среду ујутру кроз прозор стана хтела да добаци новац једном мушкарцу који се налазио испред зграде, али је новац пао на тенду испод прозора. Видевши шта се десило, В. П. је покушала да се спусти кроз прозор како би га дохватила.
- У жељи да дође до новца у једном моменту се држала за симс, а мушкарац који је са њом био у стану покушао је да је рукама увуче у стан, међутим није успео у томе. На жалост, девојка је пала прво на тенду, а онда на тротоар испред улаза и том приликом ударила главом о бетон - појашњава за наш лист извор упућен у истрагу.
Комшије у неверици
Према речима комшија, В. П. је виђена тог јутра око седам часова код оближње трафике и нико није ни слутио да ће само два сата касније њен живот бити у опасности.
- Страшно је то што се догодило, још не могу верујем и да дођем себи. Када сам видела крв на бетону није ми било добро. Чула сам да је била са друштвом у том стану, али не могу са сигурношћу то да тврдим јер није било никакве буке - каже једна станарка.
Тренутак док је В. П. висила са другог спрата држећи се за симс угледао је случајни пролазник, односно достављач хране, Ј. Б. (54) који је хтео да јој помогне и да је ухвати са тротоара, али је она пала на њега.
Лекарска екипа Завода за ургентну медицину Нови Сад интервенисала је по пријему позива у 9.10 часова и превезла девојку и мушкарца у Ургентни центар Клиничког центра Војводине.
- Пацијенткиња В. П. је примљена са тешким телесним повредама у виду фрактура. Након обављене комплетне дијагностике, указана јој је адекватна лекарска помоћ и примљена је на Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола ради даљег оперативног лечења, а пацијент Ј. Б. је задобио отворени прелом десне потколенице и хоспитализован је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију рaди оперативног лечења - рекли су у Служби за односе с јавношћу Универзитетског клиничког центра Војводине.