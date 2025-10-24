"ЋАЦИЛЕНД" ЈЕ СИМБОЛ СЛОБОДЕ Лидер СНС Вучевић о терористичком акту: Не може се посматрати као изолован случај, то се упумпавало 12 месеци!
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је да се напад у Ћациленду, у којој је једна особа тешко повређена, не може посматрати као изолован случај
-Од тог епитета да је то "Ћациленд", који је временом добио обрнуто значење, да је симбол слободе, до овог злочиначког акта, ви имате континуитет и зато не може да се посматра изоловано, социолошки, политиколошки не може да се посматра изоловано. Како они то унапред већ најављујући данима, а тог дана, објављују и припремају читав један медијски видео запис. Ја не верујем у случајности, ја само верујем у чврсте доказе, сувише је овде много тзв. случајности да би то било случајно. И ово није изолован случај, ово је нешто што се правило, кувало и упумпавало 12 месеци- рекао је Вучевић у емисији "Фокус" на б92.