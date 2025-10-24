НЕВЕРОВАТНО Посвађао се са женом и бацио је у бунар СПАСИЛЕ ЈЕ КОМШИЈЕ
24.10.2025. 12:18 12:19
Коментари (0)
ЗАГРЕБ: Загребачка полиција ухапсила је мушкарца (45) који је након свађе 67-годишњу жену бацио у бунар код Врбовца.
Све се догодило у поподневним сатима у среду у Лоњици. Мушкарац се прво физички сукобио са жртвом, а затим ју бацио у бунар дубок 140 центиметара и оставио тамо све док је комшије нису пронашле.
Жени је лекарска помоћ пружена у Клиничкој болници Дубрава, где је утврђено да је лакше повређена.
„Осумњичени је ухапшен и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање“, саопштено је из полиције, преноси портал Index.