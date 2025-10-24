overcast clouds
14°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕВЕРОВАТНО Посвађао се са женом и бацио је у бунар СПАСИЛЕ ЈЕ КОМШИЈЕ

24.10.2025. 12:18 12:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Canva, ilustracija

ЗАГРЕБ: Загребачка полиција ухапсила је мушкарца (45) који је након свађе 67-годишњу жену бацио у бунар код Врбовца.

Све се догодило у поподневним сатима у среду у Лоњици. Мушкарац се прво физички сукобио са жртвом, а затим ју бацио у бунар дубок 140 центиметара и оставио тамо све док је комшије нису пронашле.

Жени је лекарска помоћ пружена у Клиничкој болници Дубрава, где је утврђено да је лакше повређена.

„Осумњичени је ухапшен и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање“, саопштено је из полиције, преноси портал Index.

бунар Хрватска
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај