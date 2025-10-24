ПРАВОСЛАВНИ ВЕРНИЦИ СЛАВЕ СВЕТОГ АПОСТОЛА ФИЛИПА Данас се подсећа на веру, знање и заједништво
Српска православна црква данас обележава дан Светог апостола Филипа, заштитника знања и проповедника хришћанске вере.
Српска православна црква и њени верници данас, 24. октобра, обележавају дан Светог апостола Филипа, ђакона из Кесарије (данашња Палестина). Филип је био познати учитељ и проповедник хришћанства, који је цео свој живот посветио описмењаваниу и едукацији људи свих вера и националности.
Према предању, Филип је био у дилеми да ли да бежи у Самарију због прогона хришћана. У сну му се јавио Бог, рекавши му да има разлога за страх, али и да треба да настави са ширењем хришћанства. Филип није желео да ужива у благодатима сам, па је повео пријатеља Натанаила, за којег се сматра да је апостол Вартоломеј.
Филип је проповедао по многим крајевима Азије и Грчке, а према легенди, заједно са апостолом Јованом и сестром Маријамном, боравио је у граду Јерапољу, где су се суочили са опасном змијом коју су обожавали незнабошци. Апостоли су молитвом умртвили змију, што је изазвало гнев људи.
Према једној верзији, Филип је распет на дрвету, док је Вартоломеј такође доживео мучеништво. У тренутку Филиповог распећа, земља се отворила и прогутала многе присутне, док су његови последњи тренуци били испуњени молитвом за своје мучитеље.
Мошти Светог Филипа касније су пренете у Рим.
Овај дан је значајан и због поклада који претходе Божићном посту, познатом и као Филипов пост. Традиционално, на овај дан се припрема богата вечера у кругу породице, како би се обележила ова важна прилика.