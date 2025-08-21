СПРЕМАН ЗА СУСРЕТ СА ПУТИНОМ, АЛИ НЕ У МОСКВИ Зеленски поставио услове
KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски поновио је да је Украјина спремна за билатерални састанак са руским председником Владимиром Путином, али да он не може да буде одржан у Москви.
"Одмах сам одговорио на билатерални састанак. Спремни смо. Али шта ако 'Руси' нису спремни? Европљани су покренули ово питање. Ако 'Руси' нису спремни, онда бисмо желели да видимо снажну реакцију Сједињених Држава на ово", рекао је Зеленски на конференцији за новинаре, пренео је Униан.
Он је додао да би припрему састанка са руске стране координисали амерички званичници, укључујући државног секретара Марка Рубија, специјалног изасланика Стива Виткофа и потпредседника Џеј Ди Венса.
Украјина очекује дефинисање безбедносних гаранција у року од седам до десет дана, а након успешног билатералног сусрета, планиран је трилатерални састанак са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом.
Трамп је потврдио да су у току припреме за састанак Зеленског и Путина и истакао да директни дијалог лидера представља кључни корак.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао је да Русија не искључује ни билатералне ни трилатералне преговоре, али да они морају да буду "пажљиво припремљени".