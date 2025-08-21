overcast clouds
ОВО СУ СВИ ДЕТАЉИ АКЦИЈЕ "СИСТЕМ 2025"

ХАПШЕЊА ЗБОГ ДЕЧЈЕ ПОРНОГРАФИЈЕ ЗАТРЕСЛА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ! Претреси на више локација, лисице звецкале у Добоју, Зворнику и Сарајеву

21.08.2025. 10:00 10:28
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Ilustracija, Dnevnik
Фото: Ilustracija, Dnevnik

У акцији ”Систем 2025” полиција је ухапсила С.Ћ. из Модриче, С.Х. из Братунца и Б.Ћ. из Рогатице због сумње да су починили кривично дело искориштавање деце за порнографију.

Акцију је спровела Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Добој, Источно Сарајево и Зворник.

”Ухапшени се сумњиче да су користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, приступали групама у којима се делио садржај дечије порнографије. Такође, неки од њих се сумњиче да су, на удаљеним инфраструктурама, креирали складишни простор за чување дигиталних података који су се налазили под њиховом контролом, након чега су на поменуте складишне просторе у више наврата складиштила садржаје дечије порнографије”, саопштио је МУП Републике Српске.

Додају да су по наредби надлежни судова извршени претреси у кућама, становима, стамбеним објектима и возилима које користе осумњичени.

”Том приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дела. Након завршене криминалистичке обраде против осумњичених лица ће надлежним тужилаштвима бити поднесен извештај о извршеном кривичном делу”, наводе у МУП-у Српске.

Вести Регион
