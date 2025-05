"ONLYFANS" НА ПРОДАЈУ ЗА ОСАМ МИЛИЈАРДИ ДОЛАРА Најпопуларнија платформа за одрасле у тајности мења власника

Власник OnlyFans-a, Fenix International Ltd, преговара да прода компанију групи инвеститора за осам милијарди долара, изјавила су за Ројтерс три извора упозната са овом темом.

„Групу предводи Forest Road Company, инвестициона фирма са седиштем у Лос Анђелесу”, рекли су извори.

Ројтерс није могао да идентификује све инвеститоре у групи.

"OnlyFans is reportedly in talks to sell itself at a $8 Billion valuation - Bloomberg



Who is the buyer? Curious🤔 pic.twitter.com/GD2xZj6C7x

— Wall Street Mav (@WallStreetMav) May 22, 2025