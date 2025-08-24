ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ Ниже цене за 3000 производа из 23 групе ЕВО ШТА ЋЕ СВЕ БИТИ ЈЕФТИНИЈЕ ОД 1. СЕПТЕМБРА

Цене у такозваним неспецијализованим трговинама, а то су велики маркети, су високе и, како је рекао председник Србије, биће смањене ограничавањем маржи.

Реч је о 3000 производа из 23 групе производа. Председник Вучић је набројао те групе:

- Ту је кућна хемија за личну хигијену, затим детерџенти, онда такозвана папирна галантерија, убруси, фолије, пелене... Поређани су производи тако. Идемо даље, махунарке, пиринач, кафа и чај, затим слане кондиторске производе, чипсеве и грисине, смоки. Имате поврће и воће, замрзнуте производе, воће и поврће, сирће, тестенине, смрзнута риба, гриз, брашно, млечне и киселомлечне производе, јаја, слатке кондиторе, махунарке - пасуљ, посебно се води, свињска маст, хлеб и пецива, сво месо и месне прерађевине, имате прерађено воће и поврће, џемове и мармеладе тачније. Затим зачине, со, зачин Ц, алева. Онда шећер и мед, храна за бебе и децу, и посебну групу марамице. Све 23 групе су обухваћене нашим маржама, те марже ће бити максимално 20 процената, а сада се крећуна око 45,2 одсто. То је највећи ланац у земљи. Четири највећа ланца, Делез, Меркатор, Лидл, Универекспорт, генеришу 51 одсто укупне трговине на мало - рекао је председник.

Делез, Лидл, Универекспорт, Аман, Лидл, Gomex Зрењанин, Бебетрејд, Белторд Београд, Роспродукт Београд, Веро продавнице - то је само део ланаца који ће морати да спуштају цене производа.

-Затим Еуропромет Врање, Текијанка, Металац пролетер, Луки комерц, који је на 20 одсто, па ће морати да коригују. Шумадија маркет, Кеш енд Кери кула, Вум Шабац. То су компаније на које се ове мере односе. Зашто нисмо дирали сваки СТР, мали маркет у нашим селима? Зато што бисмо их разорили, они не могу да издрже конукренцију са великима, и желимо да их оставимо да раде - нагласио је председник Вучић.

Марже ће бити 20 одсто максималне, поновио је он, и нагласио је да ће то бити огромне уштеде за грађане.