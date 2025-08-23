ПОСЛОДАВЦИ У ЈУЛУ ТРАЖИЛИ 11.767 РАДНИКА Ово су најтраженији послови, а ево колико је било радних места за стаж на неодређено
Послодавци у Србији су у јулу, према подацима Националне службе за запошљавање тражили 11.767 радника, а највише радних места нуђено је магационерима, за које је расписано 635 огласа.
На другом месту су радници на утовару којих је тражено 494, следе курири са 461 и програмери са 393 огласа.
Тражени су и армирачи, тесари, мануелни радници за нискоградњу и високоградњу, а следе помоћни кухињски радници, кувари, чистачи просторија.
На другом крају листе, где су мање тражена занимања између осталих су електроинсталатери, путари, рекламни агенти, ветеринарски техничати за које је у јулу расписано оглашено само по пет радних места а убедљво на зачељу су архитекте, менаџери за ризик пословања са корпоративним клијентима и наставници рачунарства и информатике за које су расписана по четири огласа за посао.
Од укупно 11.767 оглашених слободих радних места, велика већина, прецизније 8.581 односи се на одређено радно време а осталих 2.883 на неодређено.
Гледано по регионима, највише радника је тражено у Београду, 6.747, затим у Војводини, 1.740, Шумадији и Западној Србији, 1.824 а најмање у Јужној и Источној Србији, 1.161.