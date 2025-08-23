broken clouds
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛОДАВЦИ У ЈУЛУ ТРАЖИЛИ 11.767 РАДНИКА Ово су најтраженији послови, а ево колико је било радних места за стаж на неодређено

23.08.2025. 16:57 17:00
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Послодавци у Србији су у јулу, према подацима Националне службе за запошљавање тражили 11.767 радника, а највише радних места нуђено је магационерима, за које је расписано 635 огласа.

На другом месту су радници на утовару којих је тражено 494, следе курири са 461 и програмери са 393 огласа.

Тражени су и армирачи, тесари, мануелни радници за нискоградњу и високоградњу, а следе помоћни кухињски радници, кувари, чистачи просторија.

На другом крају листе, где су мање тражена занимања између осталих су електроинсталатери, путари, рекламни агенти, ветеринарски техничати за које је у јулу расписано оглашено само по пет радних места а убедљво на зачељу су архитекте, менаџери за ризик пословања са корпоративним клијентима и наставници рачунарства и информатике за које су расписана по четири огласа за посао.

Од укупно 11.767 оглашених слободих радних места, велика већина, прецизније 8.581 односи се на одређено радно време а осталих 2.883 на неодређено.

Гледано по регионима, највише радника је тражено у Београду, 6.747, затим у Војводини, 1.740, Шумадији и Западној Србији, 1.824 а најмање у Јужној и Источној Србији, 1.161.

национална служба за запољшавање радна места послодавци
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СКОРО 600 РАДНИХ МЕСТА ЧЕКА Ово је тренутно најтраженије занимање у Србији, а можете га радити чак и у хотелу

ПРОГРАМЕРИ ТЕК ДРУГИ ПО ТРАЖЕНОСТИ...

d

СКОРО 600 РАДНИХ МЕСТА ЧЕКА Ово је тренутно најтраженије занимање у Србији, а можете га радити чак и у хотелу

06.07.2025. 11:11 11:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај