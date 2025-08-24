ГЛАМОЧИЋ: ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ У ПОЈЕДИНИМ МЕДИЈИМА О ПОСЛЕДИЦАМА СУШЕ Једино кукуруз подбацио
ГОРЊА РАДГОНА: Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић изјавио је данас да је ове године једино кукуруз подбацио од свих пољопривредних култура и то од седам до осам одсто у односу на прошлу годину, али да ће га бити довољно како за исхрану стоке, тако и у једном делу и за извоз.
Гламочић је то рекао на 63. Међународном сајму пољопривреде у Горњој Радгони у Словенији и указао да постоје разне дезинформације у појединим медијима како ће због последица суше Србија остати без хране.
"Појављују се разне дезинформације по медијима, износе се катастрофални сценарији да ће Србија остати без хране. Суша је нешто на шта ми нисмо могли да утичемо. Пољопривреда је фабрика под ведрим небом, али да не буде места паници. Од свих култура о којима причамо и које су актуелне једино је кукуруз подбацио у приносу у односу на прошлу годину и то неких 7 до 8 одсто", рекао је Гламочић у изјави за медије.
Према речима министра, што се тиче осталих култура, сунцокрет је родио више него прошле године и очекује се да ће његова укупна производња бити виша у односу на претходну годину, односно негде око 7 одсто, као и принос соје на целој територији Србије.
"Неки говоре увоз соје ће да буде и био је претходних година. Не зато што није Србија велики произвођач, не зато што нису били добри приноси, већ зато што је Србија у међувремену отворила озбиљну прерађивачку индустрију за соју", додао је Гламочић.
Нагласио је да ће укупна произодња шећерне репе у Србији бити до осам одсто, док ће производња соје бити од 15 до 20 одсто.
На питање како коментарише увођење нових економских мера које је представио председник Србије Александар Вучић, навео је да су то изузетно добре мере јер како се буду смањиле марже у трговинским ланцима аутоматски ће се повећати потрошња, те да ће самим тим бити боље како грађанима Србије, тако и пољопривредницима.
"У претходном периоду ми смо имали сталну битку произвођача и прерађивача, и сви смо заборавили на трговинске ланце који су узимали највећи кајмак. Највећу зараду су имали. Међутим држава Србија, на челу са председником је решила да тај проблем реши", додао је Гламочић.
Министар је најавио да ће до краја године бити донета уредба о декларисању производа од меса и месних прерађевина, као и да министарство ради на истицању производа који су оригиналног порекла из Србије.
"Да буду посебно означени, да не буде неке забуне да неки производи носе ознаке из Србије, а када погледате унутра остане само слово с од Србије", поручио је Гламочић.
Он је истакао да је током боравка у Словенији имао састанке са представницима словеначке владе, те је истакао да Србија и Словенија имају одличну сарадњу дуги низ година, као и да је извоз српске робе на високом нивоу, нагласивши да је он дупло већи од увоза робе из те државе.
"Словенија нам јако пуно помаже у европским интеграцијама и ми смо ових дана причали на тему како још боље да сарађујемо, како заједнички да наступимо на страним тржиштима. Имао сам састанак са њихова три министра и неколико државних секретара. Носим позитивне утиске и направили смо већ неке конкретне планове како ћемо да радимо и даље", навео је министар.
У Горњој Радгони јуче је свечано отворен 63. Међународни пољопривредно-прехрамбени сајам "Агра", једна од најзначајнијих манифестација ове врсте у региону а Србија је први пут изабрана за земљу партнера овог сајма.
У име Србије обратио се министар пољопривреде Драган Гламочић и нагласио да је избор Србије за земљу партнера велико признање за домаће пољопривреднике, али и доказ снажног пријатељства Србије и Словеније.