(ФОТО/ВИДЕО) ПУТИН У КУРСКОЈ ОБЛАСТИ Генерал Герасимов поднео рапорт: "Оружане снаге Украјине у Курској области су опкољене и изоловане"

Начелник Генералштаба Валериј Герасимов известио је Путина о ослобођеним територијама у Курској области и рекао да су планови Украјине пропали, а председник Русије му се захвалио за све што су учинили у тој области.

- Оружане снаге Украјине у Курској области су опкољене и изоловане. Њихови губици су око 67.000 војника и 400 тенкова - додао је Герасимов.

Како преносе руски медији, Путин је рекао да се размишља о прављењу зоне безбедности дуж државне границе.

- Надам да ће сви борбени задаци који стоје пред нашим јединицама, без сумње, бити испуњени - рекао је Путин.

Он је, такође, поручио на хуман однос према свима који су заробљени, а оне који ометају Русију у Курској области назвао терористима.

- Курска област мора бити ослобођена у блиској будућности - поручио је Путин.

🇷🇺 Russian President visits Kursk Group of Forces command post.

Putin is at the meeting in ''military uniform''... message to Trump ⁉️ pic.twitter.com/iJbFqTvt1o

— Peacemaker (@peacemaket71) March 12, 2025