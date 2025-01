ГЛЕДАЊЕМ У ШПАРГЛЕ ПРЕДВИДЕЛА СМРТ КРАЉИЦЕ ЕЛИЗАБЕТЕ Светски позната пророчица најављује НОВИ РАТ, а ево шта је поручила Трампу

Џемима Пакингтон (68), која је тачно предвидела велике светске догађаје попут смрти краљице Елизабете Друге и Брегзита, открила је своја најважнија предвиђања за 2025. годину, рекавши да свет очекују бројна изненађења пренео је Њујорк пост.

Осим забрињавајућих вести о будућем врховном команданту америчке армије, ова "повртна пророчица" предвиђа више смртних случајева у британској краљевској породици и хапшење неких познатих личности високог профила.

Поред тога, Пакингтон је рекла да ће политичке промене бити "ван свих скала" и да ће се догодити најмање једна природна катастрофа са великим бројем жртава.

Donald Trump ‘major health scare’ predicted in 2025 — by world’s only ‘asparagus fortune teller’ known for accurate readings https://t.co/eUCeKL1QfZ pic.twitter.com/LoTXpyVbTY

