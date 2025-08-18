СВИ ДЕТАЉИ ПОКУШАЈА ПАЉЕЊА КУЋЕ ЦВЕЋА Радници обезбеђења гасили ватру, осумњичени рекао да је дошао да уништи УСТАШКО ЛЕГЛО!
Мушкарац (46) ухапшен је јер је јутрос око 6 часова бацио молотовљев коктел на ''Кућу цвећа'' у Београду.
Већа штета је спречена захваљујући обезбеђењу које је експресно реаговало, угасило пожар, а нападача ухватило.
- Сумња се да је ухапшени мушкарац направио молотовљев коктел и бацио га на музеј. Срећом брзо је реаговало обезбеђење музеја, које је угасило ватру. Такође, обезбеђење је успело да ухвати нападача, а потом и да обавести полицију - објаснио је извор Србије Данас и додао да је полиција одмах дошла и ухапсила га:
- Када су га ухватили и питали зашто је то урадио наводно је рекао да је дошао да уништи "усташко легло". Осумњичени мушкарац приведен је у полицијску станицу - закључио је саговорник Информера.
Иначе, пожар који је избио је изазвао оштећење на стаклу које је вероватно напрсло од пожара или ударца флаше, пише Информер.