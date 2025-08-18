clear sky
СВИ ДЕТАЉИ ПОКУШАЈА ПАЉЕЊА КУЋЕ ЦВЕЋА Радници обезбеђења гасили ватру, осумњичени рекао да је дошао да уништи УСТАШКО ЛЕГЛО!

18.08.2025. 10:09 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас/ Дневник
Коментари (0)
vatra
Фото: unsplash.com, ilustracija

Мушкарац (46) ухапшен је јер је јутрос око 6 часова бацио молотовљев коктел на ''Кућу цвећа'' у Београду.

Већа штета је спречена захваљујући обезбеђењу које је експресно реаговало, угасило пожар, а нападача ухватило.

- Сумња се да је ухапшени мушкарац направио молотовљев коктел и бацио га на музеј. Срећом брзо је реаговало обезбеђење музеја, које је угасило ватру. Такође, обезбеђење је успело да ухвати нападача, а потом и да обавести полицију - објаснио је извор Србије Данас и додао да је полиција одмах дошла и ухапсила га:

- Када су га ухватили и питали зашто је то урадио наводно је рекао да је дошао да уништи "усташко легло". Осумњичени мушкарац приведен је у полицијску станицу - закључио је саговорник Информера.

Иначе, пожар који је избио је изазвао оштећење на стаклу које је вероватно напрсло од пожара или ударца флаше, пише Информер.

Извор:
Србија Данас/ Дневник
Пише:
Дневник
