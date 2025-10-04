scattered clouds
11°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈАПАН ПОГОДИО ЗЕМЉОТРЕС Трајао је пола минута и осетило се љуљање у зградама

04.10.2025. 17:54 17:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес јачине 6,0 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, источно од острва Хоншу на дубини од 33 километра, удаљен око 66 километара од града Ивакија.

За сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Према изјавама очевидаца на веб сајту ЕМСЦ, земљотрес је трајао око 30 секунди, а осетило се и љуљање у зградама.

земљотрес јапан зграде
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај