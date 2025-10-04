ЈАПАН ПОГОДИО ЗЕМЉОТРЕС Трајао је пола минута и осетило се љуљање у зградама
04.10.2025. 17:54 17:56
Земљотрес јачине 6,0 степени по Рихтеровој скали погодио је данас Јапан, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, источно од острва Хоншу на дубини од 33 километра, удаљен око 66 километара од града Ивакија.
За сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Према изјавама очевидаца на веб сајту ЕМСЦ, земљотрес је трајао око 30 секунди, а осетило се и љуљање у зградама.