НИШТА ОД МИРА У ГАЗИ Политичко и војно крило Хамаса нису се договорили о разоружању

04.10.2025. 16:57 17:05
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
gaza
Фото: Tanjug (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

ГАЗА: Хамасово политичко и војно крило нису постигли консензус око питања разоружања те палестинске милитантне групе, што је део предлога америчког председника Доналда Трампа за окончање рата у Гази, преноси данас Волстрит џорнал, позивајући се на арапске посреднике у преговорима.

Према извештају, главни преговарач Хамаса Халил ел Хаја и други политички званичници који живе ван Газе спремни су да прихвате предлог о разоружању, "упркос значајним резервама", преноси Тајмс оф Израел.

У исто време, лидер Хамаса у Гази, Из ел-Дин Хадад отворен је за предају офанзивног оружја Хамаса, као што су ракете, али жели да задржи "одбрамбено" оружје те групе, као што су јуришне пушке.

Други војни команданти Хамаса су мање отворени за компромис, јер наводно сматрају да неће моћи да спроведу разоружање међу младићима које су регрутовали током рата, за које верују да можда неће бити спремни да предају оружје након што су изгубили породицу и имовину током рата са Израелом.

Хамас је раније данас саопштио да пристаје да ослободи све живе таоце, врати тела мртвих талаца и преда управу над Газом палестинском телу независних технократа.

Палестинска милитантна група такође је саопштила да је спремна да се моментално укључи у преговоре са посредницима како би се расправили детаљи о поменутим питањима.

Планирано је да се прва рунда преговора одржи у Египту, а циљеви разговора укључују договор о детаљима примене Трамповог предлога, посебно у вези са ослобађањем талаца и ућим статусом палестинских територ

хамас примирје примирје у Гази
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
