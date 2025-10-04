(ВИДЕО) ХАОС НА УЛИЦАМА ГРУЗИЈСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ Демонстранти упали у двориште председничке резиденције, опозиција најавила преузимање те зграде
ТБИЛИСИ: Демонстранти у Тбилисију пробили су гвоздене баријере и упали у двориште председничке резиденције, јављају локални медији.
Ради очувања јавног реда, у центар главног града премештене су додатне снаге безбедности из више делова Тбилисија, пренеле су РИА Новости.
Члан опозиционе странке "Уједињени национални покрет" Муртаз Зоделава претходно је поручио десетинама хиљада окупљених на Тргу слободе у Тбилисију да ће наредни корак бити "преузимање председничке палате", након што су организатори протеста саопштили да се "власт вратила народу", пренео је локални портал Сивил Џорџа.
Опозиција тврди да је реч о "мирној револуцији" најављеној за дан локалних избора, док из владајуће партије "Грузијски сан" поручују да иза инцидената стоје унутрашњи и спољашњи актери.
Локални избори се истовремено одржавају у 64 општине и региона широм земље, а грађани бирају градоначелнике пет самоуправних градова, Тбилисија, Кутаисија, Батумија, Руставија и Потија – као и градоначелнике 59 општина и одборнике локалних скупштина.
У изборном процесу учествује 12 политичких странака, док је део опозиције најавио бојкот.
За место градоначелника Тбилисија кандидовало се девет особа, међу којима је и актуелни градоначелник из редова "Грузијског сна" Каха Каладзе, који ту функцију обавља од 2017. године.