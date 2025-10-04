scattered clouds
10°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРКВА У БЕЧУ ЕВАКУИСАНА ТОКОМ МИСЕ Верник чуо сумњиво откуцавање из једног ранца

04.10.2025. 19:14 19:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
ранац
Фото: Pixabay.com

Карлова црква у Бечу је евакуисана данас током мисе након што је један верник чуо сумњиво откуцавање из једног ранца, пренели су данас аустријски медији.

Према речима сведока, звук је допирао из руксака поред кутије за прилоге, преноси дневни лист Кронен цајтунг.

Један од присутних верника је отворио ранац и искључио будилник који се налазио унутра, међутим мало касније је откривена још једна торба која је била сакривена иза стуба и емитовала светлосни сигнал због чега је интервенисала специјална јединица Кобра.

Службеници Дирекције за државну безбедност и обавештајне послове (ДСН) сматрају да је акција за подметањем сумњивих предмета имала за циљ изазивање панике.

-Ово је насилни напад на слободно исповедање вере као основно људско право. Очигледно је циљ био изазвати масовну панику током мисе. Ми се не плашимо и нећемо дозволити да нас насиље застраши - изјавио је старешина Карлове цркве Марек Пуцалик.

беч евакуација ранац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај