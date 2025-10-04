ЦРКВА У БЕЧУ ЕВАКУИСАНА ТОКОМ МИСЕ Верник чуо сумњиво откуцавање из једног ранца
Карлова црква у Бечу је евакуисана данас током мисе након што је један верник чуо сумњиво откуцавање из једног ранца, пренели су данас аустријски медији.
Према речима сведока, звук је допирао из руксака поред кутије за прилоге, преноси дневни лист Кронен цајтунг.
Један од присутних верника је отворио ранац и искључио будилник који се налазио унутра, међутим мало касније је откривена још једна торба која је била сакривена иза стуба и емитовала светлосни сигнал због чега је интервенисала специјална јединица Кобра.
Службеници Дирекције за државну безбедност и обавештајне послове (ДСН) сматрају да је акција за подметањем сумњивих предмета имала за циљ изазивање панике.
-Ово је насилни напад на слободно исповедање вере као основно људско право. Очигледно је циљ био изазвати масовну панику током мисе. Ми се не плашимо и нећемо дозволити да нас насиље застраши - изјавио је старешина Карлове цркве Марек Пуцалик.