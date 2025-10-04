scattered clouds
13°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАПАДАЧА Ћеркицу спустио из наручја, из тренерке извадио нож, па њиме убо пролазника

04.10.2025. 16:53 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Београду затражило је данас притвор за Исидора Ш. (32), који је осумњичен да је у четвртак у Синђелићевој улици ножем покушао да убије оштећеног Н. Л.

Осумњичени се претходно на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану, саопштило је данас Више јавно тужилаштво.

Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор како не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду, као и због узнемирења јавности.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет кривично дело убиство у покушају.

Осумњичени се терети да се, док је са супругом шетао тротоаром Синђелићеве улице, мимоишао са оштећеним Н. Л. који се кретао у супротном смеру, упутио му поглед и обратио му се речима: “Шта ме гледаш”.

Након тога је малолетну ћерку спустио из наручја и из десног џепа тренерке извадио нож. Након што је супруга покушала да га спречи, оштећеном Н. Л. је задао једну убодну рану у пределу десне стране грудног коша и тако му нанео лаку телесну повреду.

Оштећени Н. Л. је успео да побегне, а осумњичени је кренуо за њим држећи нож у руци, додаје се у саопштењу.

покушај убиства нож притвор
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај