ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР ЗА НАПАДАЧА Ћеркицу спустио из наручја, из тренерке извадио нож, па њиме убо пролазника
Више јавно тужилаштво (ВЈТ) у Београду затражило је данас притвор за Исидора Ш. (32), који је осумњичен да је у четвртак у Синђелићевој улици ножем покушао да убије оштећеног Н. Л.
Осумњичени се претходно на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану, саопштило је данас Више јавно тужилаштво.
Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор како не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду, као и због узнемирења јавности.
Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се ставља на терет кривично дело убиство у покушају.
Осумњичени се терети да се, док је са супругом шетао тротоаром Синђелићеве улице, мимоишао са оштећеним Н. Л. који се кретао у супротном смеру, упутио му поглед и обратио му се речима: “Шта ме гледаш”.
Након тога је малолетну ћерку спустио из наручја и из десног џепа тренерке извадио нож. Након што је супруга покушала да га спречи, оштећеном Н. Л. је задао једну убодну рану у пределу десне стране грудног коша и тако му нанео лаку телесну повреду.
Оштећени Н. Л. је успео да побегне, а осумњичени је кренуо за њим држећи нож у руци, додаје се у саопштењу.