ИНЦИДЕНТ НА АЕРОДРОМУ У ФРАНКФУРТУ Ухапшен Хрват који је осумњичен да је управљао дроном
Немачка полиција је ухапсила држављанина Хрватске због сумње да је управљао дроном који је у четвртак примећен изнад аеродрома у Франкфурту, јавља Билд.
У саопштењу полиције се наводи да засад нема никаквих индиција да је ухапшени 41-годишњи хрватски држављанин повезан са Русијом.
Још није установљено о каквој се летелици ради - да ли је реч о комерцијалном дрону за аматере или неком већем моделу.
Захваљујући систему за детекцију дрон је лоциран у западном делу аеродрома, на удаљености од око 700 метара и одмах је заплењен.
-Прекид ваздушног саобраћаја није био потребан. Против 41-годишњег осумњиченог је покренут прекршајни поступак - навео је портпарол франкфуртске полиције.
Полиција наглашава да овај дрон није повезан са недавним инцидентима у Минхену где су детектовани војни извиђачки дронови.