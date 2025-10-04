scattered clouds
13°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНЦИДЕНТ НА АЕРОДРОМУ У ФРАНКФУРТУ Ухапшен Хрват који је осумњичен да је управљао дроном

04.10.2025. 16:41 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Немачка полиција је ухапсила држављанина Хрватске због сумње да је управљао дроном који је у четвртак примећен изнад аеродрома у Франкфурту, јавља Билд.

У саопштењу полиције се наводи да засад нема никаквих индиција да је ухапшени 41-годишњи хрватски држављанин повезан са Русијом.

Још није установљено о каквој се летелици ради - да ли је реч о комерцијалном дрону за аматере или неком већем моделу.

Захваљујући систему за детекцију дрон је лоциран у западном делу аеродрома, на удаљености од око 700 метара и одмах је заплењен.

-Прекид ваздушног саобраћаја није био потребан. Против 41-годишњег осумњиченог је покренут прекршајни поступак - навео је портпарол франкфуртске полиције.

Полиција наглашава да овај дрон није повезан са недавним инцидентима у Минхену где су детектовани војни извиђачки дронови.

дрон аеродром франкфурт
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај