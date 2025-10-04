scattered clouds
(ФОТО/ВИДЕО) ДРАМАТИЧНЕ СЦЕНЕ НА СИЊАЈЕВИНИ Ватрогасци после седам сати стигли до заробљених сточара

04.10.2025. 16:17 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
сињајевина
Фото: Служба заштите и спашавања

Дуже од седам сати трајала је спасилачка акција мојковачких ватрогасаца који су се упутили у неприступачне терене на Сињајевини како би извукли заробљене сточаре у катунима.

- Једва смо се пробили до њих. Снег није велики, али због јаког ветра сметови су висине и преко метар и по. Ишли смо санкама један део, али и пешке. Ангажована је и хеликоптерска јединица МУП-а - каже за агенцију Рина Маринико Медојевић, командир Службе заштите и спашавања Мојковац.

Најкритичније је било до катуна Брајковића, где се сточар није јављао породици два дана и нису знали какво ће стање затећи кад стигну до њега.

- У његовој близини нема никога, горе нема струје и телефон му су се испразнио. Није имао никакав контакт са породицом. Дошли смо до њега и хвала Богу човек је жив и здрав, али није хтео да крене са нама јер није могао да остави стоку. Има довољно хране и рекао је да ће сачекати још који дан, како би се прочистио пут и он са стоком пошао кући у село Томашево - каже за Рину Медојевић.

сињајевина
Фото: Служба заштите и спашавања

До катуна Пековића и Живковића, који су исто били заробљени у снежним наносима, у међувремену је пут прочишћен.

- На Бјеласици такође има катун где се не може прићи од снега, са тим људима смо се чули. Добро су и такође ће сачекати да се пут прочисти како би са стоком напустили катун - додаје Медојевић.

сињајевина
Фото: Служба заштите и спашавања

Ватрогасци-спасиоци показали су огромну храброст и пожртвованост у данашњој акцији, јер одустајање за њих ни у ком случају није била опција.

спашавање ватрогасци сточари
