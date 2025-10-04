НОВИ ДЕТАЉИ ТУЧЕ У КОЈОЈ ЈЕ УЧЕСТВОВАО МАРКО БОЈКОВИЋ Српски ММА борац реаговао после претњи упућених деци и запосленима
Поводом информације да је београдска полиција ухапсила познатог српског ММА борца Марка Бојковића (24), његовог тренера Ивана Ђорђевића и борца Луку Савића, због туче у продавници у Булевару краља Александра у Београду, огласио се Александар Ђорђевић, власник компаније Ахилеј и председник спортског клуба Ахилеј.
Александар Ђорђевић је демантовао информацију да су они ухапшени, додајући да су сами отишли у полицију и испричали шта се десило.
Како су раније пренели медији, Марко Бојковић, Иван Ђорђевић и Лука Савић су претукли Ненада Д. (35) у продавници сатова код Ђерам пијаце у Булевару краља Александра у Београду. Напад је, наводно, резултирао озбиљним телесним повредама оштећеног.
-Права истина је потпуно другачија и ради се о душевном болеснику који је ушао у нашу борилачку академију и почео да прети запосленима, корисницима и деци који су се ту затекли на тренингу да ће нас све побити. Извадио је из џепа сузавац и почео да прска све који су се ту нашли. У руци је имао и нож, и када је један младић реаговао и покушао да га заустави, он је кренуо да бежи са ножем и сузавцем у рукама. Пошто је већа група деце била испред Академије, јер су чекали да прва група изађе како би они ушли да одраде свој тренинг, тренер Иван Ђорђевић Ицко и ММА борац Марко Бојковић су кренули за њим како не би некога убио или некога озледио у свом крвавом пиру и како нам се не би поново догодила трагедија попут оне у Рибникару – испричао је Александар Ђорђевић за Телеграф.
Према Александровим речима, насилника су Бојковић и још тројица мушкараца ухватили у оближњој часовничарској радњи.
- Ту је дошло до физичког обрачуна који су сви медији пренели. Жао ми је што нико није навео да је том лудаку пронађен нож који је бацио код врата посластичарнице и сузавац такође. Већ су сви медији пренели неистине да су Марко и Ицко ухапшени. Ми смо позвали полицију и отишли смо да дамо исказе, што је нормално у таквим ситуацијама, и након датих изјава отишли смо кући. Лично сам их возио у станицу и одвезао из станице – навео је Ђорђевић.
Како тврди, полицајци су били крајње коректни и максимално професионални.
- Молимо медије да информације оваквог карактера прво добро провере пре него што их објаве. За пар дана, када буду поднете кривичне пријаве од стране родитеља, од стране наших чланова и запослених и од стране нас као клуба и компаније, изаћи ћемо са званичним саопштењем, правим информацијама и ексклузивним снимцима који објашњавају целу истину. Марко и Ицко нису ухапсени - категоричан је Ђорђевић.
Телеграф незванично сазнаје да је претучени Ненад Д. (35), који је упао у теретану, а касније и претучен, стари зналац полиције. Реч је о вишеструком повратнику и особи која у свом кривичном досијеу има низ кривичних дела.
Како Телеграф.рс сазнаје, о случају је обавештено Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
- Против Бојковића и још три особе поднете су кривичне пријаве због кривичног дела Тешка телесна повреда у саизвршилаштву - каже извор овог портала.