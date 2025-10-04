scattered clouds
ЈАПАН ДОБИЈА ПРВУ ПРЕМИЈЕРКУ У ИСТОРИЈИ Санае Такаичи, бивша бајкерка и металка на путу да буде председница јапанске владе

04.10.2025. 17:46 17:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
премијерка
Фото: Tanjug (Yuichi Yamazaki/Pool Photo via AP)

ТОКИО: Бивша министарка економске безбедности Јапана, Санае Такаичи, победила је данас у другом кругу избора за лидера владајуће Либерално-демократске партије (ЛДП) и очекује се да ће постати следећи премијер, као прва жена на тој дужности у историји земље. 

Такаичи (64), која заступа ултраконзервативне ставове и тврди приступ миграцијама, победила је свог ривала, јапанског министра пољопривреде Шинџира Коизумија, након што ниједан од пет кандидата није освојио већину у данашњем првом кругу гласања, пренео је Ројтерс.

Она је, након проглашења резултата изборне трке, изјавила да ће обележити нову еру ЛДП-а и обећала да ће "зебњу претворити у наду", преноси Кјодо.

Такаичи је била министарка за економску безбедност, министарка за стратегију "Цоол Јапан", министарка за стратегију интелектуалне својине, министарка за политику науке и техологије, министарка за космичку политику, а раније је била и на челу министарства за унутрашња питања и комуникације, за социјалну безбедност, за порески систем, за иновације, за једнакост полова и за безбедност хране. 

Иначе, у младости је била бајкерка и тркачица, а и даље воли рок и хеви метал.

Takaiči
Фото: Tanjug (Yuichi Yamazaki/Pool Photo via AP)

Највећи пословни лоби поздравио је победу Такаичи и то што је постала прва жена на челу владајуће партије, наводи јапанска агенција.

Победница данашњих страначких избора замениће тренутног лидера Шигеруа Ишибу, док коалиција ЛДП више нема апсолутну већину у парламенту, па ће бити потребна сарадња опозиције за ефикасно доношење одлука.

Очекује се да ће парламентарно гласање за премијера бити одржано 15. октобра.

Према очекивањима, нова лидерка ЛДП ће постати и нова премијерка Јапана касније овог месеца, јер је ЛДП у коалицији са странком Комеито најјача парламентарна снага, пренео је Кјодо.

 

јапан премијерка лдп
