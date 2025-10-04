ПРОЦУРЕО ИНТЕРНИ ДОКУМЕНТ АДМИНИСТРАЦИЈЕ САД Америка нуди мигрантима тинејџерима 2.500 долара за добровољни повратак кући
Влада Сједињених Америчких Држава планира да понуди новчану помоћ од 2.500 америчких долара мигрантима тинејџерима који се добровољно одлуче да се врате у своје матичне земље, наводи се у интерном документу федералне администрације у који је ЦБС Њуз имао увид.
У обавештењу које је у петак упутило Министарство здравља и социјалне заштите наведено је да ће Министарство за унутрашњу безбедност Сједињених Држава обезбедити једнократну помоћ “у циљу реинтеграције” мигрантима без пратње, старијим од 14 година, који се одлуче за добровољни повратак у земљу порекла.
Ова понуда се односи искључиво на малолетнике који се налазе у надлежности Канцеларије за избеглице при Министарству здравља, која је законски обавезна да их смешта у прихватилишта, хранитељске породице и друге установе све док не напуне 18 година или им се пронађе одговарајући старатељ.
Деца из Мексика нису обухваћена овом мером.
Према подацима америчких власти, већина малолетника који су сами прешли границу долазе из Централне Америке и то без родитеља или законских старатеља.
Добровољни повратак је посебан правни поступак који мора да одобри имиграциони судија, а помоћ у износу од 2.500 долара исплаћује се тек након што је захтев одобрен и дете стигне у своју земљу.
Имиграциона и царинска служба (ИЦЕ) наводи да ће програм у почетку бити понуђен седамнаестогодишњацима, наглашавајући да им то даје могућност избора и доношења “информисане одлуке о сопственој будућности”.
Ова мера део је шире стратегије администрације председника Сједињених Држава Доналда Трампа усмерене ка смањењу броја миграната у САД, како кроз принудне, тако и кроз добровољне депортације, појашњава ЦБС.