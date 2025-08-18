КАЗНЕ ИДУ И ДО 600.000 ДИНАРА АКО НЕМАТЕ НАЈВАЖНИЈУ СТВАР У АУТОМОБИЛУ Без њега не може да се прође ни технички преглед, а замену морате извршити у року од седам дана
Казне иду од 5.000 динара до 600.000 динара
Путовања, кратка или дуга, носе са собом одређене ризике, било да се ради о ситној огреботини или озбиљној повреди, а брз одговор и правовремена помоћ могу знатно утицати на исход ситуације. Због тога комплет прве помоћи није само обавезна опрема већ и важан алат. Брига о његовом стању и проверавање рока трајања нису само законска обавеза већ и показатељ одговорног понашања сваког возача. Многи возачи не знају да и овај комплет има рок трајања, као и да неисправан садржај може бити разлог за казну, али и велики проблем у случају саобраћајне незгоде.
Правилник о техничким условима за вожњу у саобраћају прописује два типа обавезних комплета за прву помоћ који су у складу са СРПС З.Б2.001 ("Сл. гласник РС", бр. 6/2010). То су Тип А, комплет за мотоцикле и Тип Б – комплет за путничка возила и камионе.
Комплет за мотоцикле и слична возила је мањи и садржи основне медицинске материјале, прилагођене специфичностима тих возила.
Путничка возила и возила попут камиона и аутобуса захтевају комплет помоћи величине "Б'', који је већи и садржи шири спектар медицинских материјала, прилагођених потребама у возилима која превозе већи број путника.
Без обзира на произвођача, сваки комплет прве помоћи Типа Б садржи:
2X: Први завој–стерилан, 10цмx5м, са јастучетом 12цмx10цм
2X: Калико завој 10цмx5м
2X: Калико завој 8цмx5м
2x: Стерилна газа 1/2м, 80цмx50цм – појединачно паковање
1X: Стерилна газа 1м, 80цмx50цм – појединачно паковање
5X: Стерилна компреса од газе 10цмx10цм, 12 слојева – појединачно паковање
5X: Адхезивни завојни материјал 10цмx8цм
1X: Фластер 2.5цмx5м, на калему
2X: Троугао марама величине 100цмx100цмx140цм, памучна, називне површинске масе најмање 60г/м2
6X: Игла сигурница, најмање дужине 4цм
1X: Маказе закривљене, са заобљеним врхом, најмање дужине 12цм
1X: ПВЦ кеса – мања, 20цмx30цм
1X: ПВЦ кеса – већа, 40цмx60цм
2X: ПВЦ рукавице за једнократну употребу (пар), 2 ком.
1X: Изотермални прекривач најмање дужине 150x200цм, за једнократну употребу
1X: Заштитно средство за давање вештачког дисања, за једнократну употребу, 1 ком.
1X: Спецификација садржаја комплета
1X: Упутство за пружање прве помоћи
Рок трајања комплета прве помоћи: Када и зашто треба заменити опрему
Комплет прве помоћи није трајан и његов садржај има рок употребе од пет година. Рок се конкретно односи на одређене елементе из сета, док свако медицинско средство из комплета подлаже детаљним медицинским испитивањима, којима се утврђује колико је оно безбедно за примену.
Након што прође овај период, комплет се сматра неисправним и више није у складу с законским прописима.
То значи да, иако комплет може бити у добром стању, ако је прошло више од 5 година мора бити замењен. У супротном, возило неће моћи да прође технички преглед!
Контролише се и комплет прве помоћи
Приликом техничког прегледа возила, поред осталих ставки, контролише се и комплет прве помоћи.
Уколико се установи да је истекао или није усклађен са стандардима, возило неће проћи преглед док се комплет не замени. Међутим, постоје флексибилне могућности које примењују многи сервиси.
Правила се разликују од места до места
Возачи који имају комплет прве помоћи који не задовољава прописане стандарде, могу искористити рок од седам дана за његову замену.
Према речима Владимира Колонића, контролора техничког прегледа "Тадић", уколико возачи замене комплет у предвиђеном року, технички преглед се не наплаћује поново.
Иако је поступак флексибилан у многим сервисима, важно је напоменути да се правила могу разликовати од места до места. Због тога је препоручљиво да возачи увек провере са сервисом где обављају технички преглед, како би били сигурни у специфичне услове који се примењују.
Осим што комплет мора бити усклађен са важећим стандардима, такође је од важности да опрема за пружање прве помоћи буде постављена на лако доступном месту у возилу. Брзина је често одлучујући фактор у хитним ситуацијама, стога је важно да комплет буде постављен на начин који омогућава брзо добијање опреме.
Казне до 600.000 динара
Према важећим прописима, уколико у возилу нема одговарајућег комплета прве помоћи, возач се кажњава са 5.000 динара, а додатних 5.000 динара плаћа и власник возила уколико није управљао аутомобилом у тренутку контроле.
За фирме су казне знатно веће и крећу се од 60.000 до чак 600.000 динара.
Припремљен возач не брине само о себи, већ и о свима који се нађу на путу. Комплет прве помоћи није само законска обавеза, већ и одговорност, а у правом тренутку кључна помоћ.