У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ УХАПШЕН СРБИН И ЈОШ 11 ЛИЦА Пали у Француској са скоро ПЕТ ТОНА КОКАИНА! Дрогу повезују са масакром у Боливији?
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, СБПОК су током јула месеца у међународној акцији, у сарадњи са полицијским и војним агенцијама САД и Велике Британије - DEA, Joint Interagency Task Force South (JIATF-S), National Crime Agency- UK (NCA), у водама Мартиника, Француска запленили 4,8 тона кокаина.
Заустављањем и претресом брода „GALEXYR“ пронађено је 4.841 килограма кокаина, распоређених у 153 бале.
На броду је затечено 11 особа, претежно држављана Хрватске и Црне Горе, као и В. Ђ. (1984) држављанин Републике Србије коме је одређено задржавање и налази се у притвору.
Брод „GALEXYR“ је тегљач специјализован за транспорт цемента, дужине 76 метара, и његов претрес је трајао неколико дана.
Акцијом заустављања брода координирала је агенција „MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics) и морнарица Француске, док у самој истрази српски тим истиче одличну сарадњу са полицијом Хрватске и Европолом.
В.Ђ. је члан „Балканског картела“ и стварни власник компаније „VTS-Maritime Counsalting DOO“ која се бави ангажовањем помораца за прекоокеанске бродове, док је и сам поморац, са дозволама за управљање различитим пловилима.
Постоји сумња да је ова заплена кокаина повезана са недавним троструким убиством у Боливији, чланова „Балканског картела“, држављана Србије, Северне Македоније и Хрватске.
Акција је успешно изведена уз одличну међуагенцијску, регионалну и међународну координацију и сарадњу у борби против организованог криминала.
Полицијски службеници СБПОК-а са партнерским службама настављају континуирану борбу против свих видова организованог криминала, како на територији Србије, тако и на територијама Европе и широм света.