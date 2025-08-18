КОЛИКО ЗАРАЂУЈУ КЕРАМИЧАРИ? Керамичари су једни од најплаћенијих мајстора у региону, ЕВО КОЛИКО ЗАРАЂУЈУ
Последњих година, а нарочито откако је Хрватска ушла у Шенген и увела евро, стиче се утисак да су цене свега драстично скочиле. Било да је реч о куповини половног аутомобила, одласку на утакмицу или летовању - све је знатно скупље него пре неколико година.
За обичан сладолед данас се у продавници мора издвојити више од 20 куна (око 300 дин), док су мајстори постали посебно скупи. Замена гума код вулканизера сада кошта око 50 евра, а донедавно је то било 200 куна (око 3.000 дин), односно 50 куна (750 дин) по гуми.
У грађевини је ситуација још израженија. Посебно се издвајају керамичари, о чијим се зарадама често полемише. На Редиту је објављено да просечна плата керамичара износи око 1.300 евра, али многи тврде да је реална цифра ближа 2.000 евра или чак више.
Kорисници објашњавају да разлику праве они који раде на црно, јер дневнице тада иду и до 150–200 евра. Ипак, наглашавају да керамичари не раде 30 дана месечно, већ у просеку 15–20 дана, што им је довољно да имају пристојну зараду и флексибилан распоред.
Закључак је јасан - док год има градње, послови у грађевини биће сигуран извор прихода. Било да сте физички радник на бауштели или стручнији мајстор попут керамичара, бравара или лимара – посла неће недостајати.
Kолико зарађују керамичари у Србији?
У поређењу са Хрватском, ситуација у Србији је скромнија. Према огласима и искуствима мајстора, просечна дневница керамичара креће се од 40 до 70 евра, зависно од града и врсте посла. То значи да месечна зарада обично иде од 700 до 1.200 евра ако раде 20 дана месечно.
На црно се, према речима мајстора, може зарадити и више, посебно у Београду и већим градовима, где се тражња за мајсторима стално повећава. Kада се прерачуна, 1.300 евра у Србији износи око 152.000 динара, док је 2.000 евра око 234.000 динара, што је далеко изнад просечне плате у земљи.