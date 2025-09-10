light rain
27°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХАОС, ЕВАКУАЦИЈА У ГЛАВНОМ ГРАДУ ЛИТВАНИЈЕ! У Вилњусу плануо воз који је превозио течни гас

10.09.2025. 16:41 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
с

ВИЛЊУС: Главни град Литваније, Вилњус, издао је данас наредбу за евакуацију становника у радијусу од једног километра око железничке станице, након што је воз који је превозио течни петрохемијски гас (ЛПГ) плануо и експлодирао током претовара.

Пожар је пријављен у 9.30 ујутру, али до поподнева 40 ватрогасаца који се налазе на лицу места и даље не могу да му приђу због екстремне температуре, саопштила је литванска служба за ванредне ситуације и спасавање, преноси Ројтерс.

Иако течни гас (ЛПГ) потиче из литванске рафинерије у власништву пољске компаније Орлен, за његов транспорт била је задужена екстерна фирма, а ЛПГ терминал на железничкој станици није у власништву компаније Орлен, саопштио је портпарол компаније.

Према његовим речима, нема индикација да је пожар намерно изазван, а истрага је у току.

Инцидент се догодио док је ЛПГ пребациван са воза у терминал, рекао је портпарол литванске јединице компаније Орлен.

Руски путнички воз заустављен је у 9:54 ујутру, око 10 километара пре него што је стигао до станице и преусмерен је на другу руту, рекао је портпарол литванских железница.

литванија пожар евакуација
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај