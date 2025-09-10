ХАОС, ЕВАКУАЦИЈА У ГЛАВНОМ ГРАДУ ЛИТВАНИЈЕ! У Вилњусу плануо воз који је превозио течни гас
ВИЛЊУС: Главни град Литваније, Вилњус, издао је данас наредбу за евакуацију становника у радијусу од једног километра око железничке станице, након што је воз који је превозио течни петрохемијски гас (ЛПГ) плануо и експлодирао током претовара.
Пожар је пријављен у 9.30 ујутру, али до поподнева 40 ватрогасаца који се налазе на лицу места и даље не могу да му приђу због екстремне температуре, саопштила је литванска служба за ванредне ситуације и спасавање, преноси Ројтерс.
Иако течни гас (ЛПГ) потиче из литванске рафинерије у власништву пољске компаније Орлен, за његов транспорт била је задужена екстерна фирма, а ЛПГ терминал на железничкој станици није у власништву компаније Орлен, саопштио је портпарол компаније.
Према његовим речима, нема индикација да је пожар намерно изазван, а истрага је у току.
Инцидент се догодио док је ЛПГ пребациван са воза у терминал, рекао је портпарол литванске јединице компаније Орлен.
Руски путнички воз заустављен је у 9:54 ујутру, око 10 километара пре него што је стигао до станице и преусмерен је на другу руту, рекао је портпарол литванских железница.