(ФОТО) ХАОС У ПЕРУУ! ВАНРЕДНО СТАЊЕ, ВОЈСКА ИЗЛАЗИ НА УЛИЦЕ Талас насиља потреса земљу; Немири у Лими
Председник Перуа Хосе Хери прогласио је ванредно стање у Лими на 30 дана, у покушају да заустави талас насиља који потреса земљу и доприноси друштвеним немирима, саопштила је данас влада те земље.
У телевизијском обраћању, Хери је најавио да ће ванредно стање укључивати могуће распоређивање војске ради подршке полицији, као и ограничење појединих уставних права, укључујући слободу окупљања и кретања, пренео је АП.
- Ратови се добијају делима, а не речима - поручио је Хери, додавши да влада прелази "из одбране у офанзиву" у борби против организованог криминала.
Од почетка године до краја септембра у земљи је забележено 1.690 убистава, што је пораст у односу на 1.502 у истом периоду 2024. године, према подацима полиције.
Та одлука је донета након што је бивша председница Дина Болуарте смењена 10. октобра у процесу опозива у Конгресу, уз образложење да није успешно одговорила на растући криминал.
Хери, који је у то време био председник Конгреса, одмах је преузео функцију шефа државе.
Немири у Перуу
Демонстрације су прерасле у насиље, у којем је један цивил изгубио живот, а око 100 особа је повређено, укључујући више полицајаца и новинара.
Упркос немирима, Хери је поручио да не планира да поднесе оставку.
Протести, који трају већ месец дана, почели су захтевима за веће плате и боље пензије за младе, али су се проширили на шира питања као што су:
-борба против корупције
-растући криминал
-незадовољство политичком елитом