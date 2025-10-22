overcast clouds
(ФОТО) ХАОС У ПЕРУУ! ВАНРЕДНО СТАЊЕ, ВОЈСКА ИЗЛАЗИ НА УЛИЦЕ Талас насиља потреса земљу; Немири у Лими

22.10.2025. 09:06 09:33
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
перу
Фото: Танјуг/ Martin Mejia/ Guadalupe Pardo

Председник Перуа Хосе Хери прогласио је ванредно стање у Лими на 30 дана, у покушају да заустави талас насиља који потреса земљу и доприноси друштвеним немирима, саопштила је данас влада те земље.

У телевизијском обраћању, Хери је најавио да ће ванредно стање укључивати могуће распоређивање војске ради подршке полицији, као и ограничење појединих уставних права, укључујући слободу окупљања и кретања, пренео је АП.

- Ратови се добијају делима, а не речима - поручио је Хери, додавши да влада прелази "из одбране у офанзиву" у борби против организованог криминала.

перу
Фото: Танјуг / Martin Mejia

Од почетка године до краја септембра у земљи је забележено 1.690 убистава, што је пораст у односу на 1.502 у истом периоду 2024. године, према подацима полиције.

Та одлука је донета након што је бивша председница Дина Болуарте смењена 10. октобра у процесу опозива у Конгресу, уз образложење да није успешно одговорила на растући криминал.

Хери, који је у то време био председник Конгреса, одмах је преузео функцију шефа државе.

Немири у Перуу

Демонстрације су прерасле у насиље, у којем је један цивил изгубио живот, а око 100 особа је повређено, укључујући више полицајаца и новинара.

Упркос немирима, Хери је поручио да не планира да поднесе оставку.

перу
Фото: Танјуг / Martin Mejia

Протести, који трају већ месец дана, почели су захтевима за веће плате и боље пензије за младе, али су се проширили на шира питања као што су:

-борба против корупције
-растући криминал
-незадовољство политичком елитом

перу нереди
Вести Свет
