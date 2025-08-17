light rain
ХАОС У ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ Мушкарац ножем напао полицајце у Паризу

17.08.2025. 15:52 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Youtube Printscreen

Мушкарац наоружан са неколико ножева ухапшен је испред полицијске станице у 9. париском арондисману, након што је лакше повредио тројицу полицајаца, преносе данас француски медији.

Он је убрзаним корацима шетао испред улаза у станицу, а његово чудно понашање навело је припаднике полиције да га зауставе, након чега је постао агресиван, преноси париски Фигаро.

Полицајци су најпре на надзорним камерама приметили мушкарца који је шетао горе-доле испред улаза у станицу.

Један полицајац изашао је потом и зауставио га, а мушкарац је објаснио да чека сина, који, како је рекао, раду у тој станици, али није био у стању да наведе његово име, или да га опише.

Он је најзад отишао, рекавши да ће се вратити почетком недеље, испричао је извор у полицији за Фигаро.

Мушкарац се, међутим, вратио после неколико минута, и деловао је нервозно и узнемирено.

Припадници полиције су га онда претресли и код њега пронашли два ножа, као и трећи у његовом ранцу, у којем су нашли и лулу за пушење крека.

Kод њега је такође пронађен налог судије у Орлеану којим се упућује на психијатријско лечење.

Мушкарац је током претреса постао агресиван и ударио је полицајце, лакше повредивши тројицу, након чега је одведен у притвор.

