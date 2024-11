ХАОС У ТИРАНИ Сукоби на протесту, сузавац и водени топови... Полиција оптужена за прекомерну силу

Опозиција је најмање три сата покушавала да блокира центар града, док их је полиција у томе спречавала користећи водене топове, а предвођени посланицима дела опозиције, њихове присталице су се упуштале у спорадичне сукобе са полицијом.

Према писању листа, најнапетија ситуација је била у Улици Елбасан где се група посланика Демократске партије на челу са Фљамуром Ноком физички сукобила са полицајцима.

Нока је виђен како је два пута ошамарио једног од полицајаца.

Протест је одржан након оптужби опозиције против актуелне Владе за корупцију.



Стотине полицајаца било је распоређено да би спречили блокаду центра града, а полиција је најмање једном користила и сузавац.



Opposition protest disrupts Tirana's traffic before ending peacefully after three hours. #Tirana #Protest #Traffic #Albania 🚗🛑 https://t.co/6n9DX2gWKw

