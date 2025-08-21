У ИТАЛИЈИ УХАПШЕН УКРАЈИНАЦ ОСУМЊИЧЕН ЗА УМЕШАНОСТ У ДИВЕРЗИЈУ НА ГАСОВОДИМА „СЕВЕРНИ ТОК“ Лисице му стављене у Риминију, биће изручен Немачкој
Италијанска полиција привела је по налогу Берлина Украјинца, за кога се сумња да је умешан у диверзију на гасоводима „Северни ток“ 2022. године, саопштило је немачко тужилаштво.
Како се истиче, немачко савезно јавно тужилаштво, на основу европског налога за хапшење који је издао истражни судија Савезног врховног суда 18. августа 2025. године, наложило је хапшење украјинског држављанина С. К.
Карабињери станице Мизано Адријатико, у тесној сарадњи са Међународном службом за полицијску сарадњу, привели су осумњиченог у италијанској провинцији Римини.
Осумњичени је оптужен за саучесништво у организовању експлозије, неуставне саботаже, као и уништавања грађевинских објеката.
У налогу за хапшење он је оптужен да је припадао групи људи која је поставила експлозивне направе на гасоводе „Северни ток 1“ и „Северни ток 2“ у близини острва Борнхолм у септембру 2022. године.
Верује се да је осумњичени био један од координатора операције.
Експлозивне направе су детониране 26. септембра 2022. године. Услед експлозија, оба цевовода су озбиљно оштећена.
Након што буде пребачен из Италије, оптужени ће се појавити пред истражним судијом Савезног суда.
Немачки лист Шпигл наводи да извори у служби безбедности кажу да још није јасно када ће С. К. бити изручен Немачкој. Он није био доступан за коментар, а информације о његовој одбрани за сада нису добијене.
Италијански карабињери потврдили су за Спутњик хапшење Украјинца умешаног у експлозију гасовода.
У експлозији која се догодила септембра 2022. онеспособљен је један од два крака „Северног тока 2“. Истог дана, експлозије су уништиле оба крака паралелног извозног гасовода „Северни ток“.
Спутњик