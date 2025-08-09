ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ УБИЛА ДЕТЕ У ГАЗИ Потрчао је да ухвати пакет с неба, али је завршио под њим
На подручје Појаса Газе из ваздуха је бачено 106 палета са храном.
Испорука хуманитарне помоћи на овај начин представља велики безбедносни ризик, а у суботу је живот изгубио један дечак, преноси Klix.ba.
Снимци који круже интернетом приказују неке од пакета помоћи како се спуштају великом брзином, док се очајни и изгладнели Палестинци окупљају у нади да ће пронаћи храну.
Један снимак приказује пакет како погађа особу у главу.
Други видео документује прве тренутке након што је кутија пала на дете, које су локални медији идентификовали као Муханада Закарију Ејда, док је покушавао да прими помоћ у близини подручја Нетзарим у централној Гази.
Могли су се видети људи како се окупљају око њега док је био прекривен крвљу и покушавају да му пруже прву помоћ.
Локални медији су касније приказали снимак његовог беживотног тела у мртвачници болнице, које држи његов заплакан отац.