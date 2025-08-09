clear sky
25°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ УБИЛА ДЕТЕ У ГАЗИ Потрчао је да ухвати пакет с неба, али је завршио под њим

09.08.2025. 23:35 23:45
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba, Дневник
Коментари (0)
пакети
Фото: Tanjug (AP Photo/Raad Adayleh)

На подручје Појаса Газе из ваздуха је бачено 106 палета са храном.

Испорука хуманитарне помоћи на овај начин представља велики безбедносни ризик, а у суботу је живот изгубио један дечак, преноси Klix.ba.

Снимци који круже интернетом приказују неке од пакета помоћи како се спуштају великом брзином, док се очајни и изгладнели Палестинци окупљају у нади да ће пронаћи храну.

Један снимак приказује пакет како погађа особу у главу.

Други видео документује прве тренутке након што је кутија пала на дете, које су локални медији идентификовали као Муханада Закарију Ејда, док је покушавао да прими помоћ у близини подручја Нетзарим у централној Гази.

Могли су се видети људи како се окупљају око њега док је био прекривен крвљу и покушавају да му пруже прву помоћ.

Локални медији су касније приказали снимак његовог беживотног тела у мртвачници болнице, које држи његов заплакан отац.

хуманитарна помоћ Газа погинуо дечак
Извор:
Klix.ba, Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Од почетка рата у Гази затворено 18.500 Палестинаца ВИШЕ ОД 6.000 ДЕЦЕ НА ИВИЦИ СМРТИ ОД ГЛАДИ
Gaza

Од почетка рата у Гази затворено 18.500 Палестинаца ВИШЕ ОД 6.000 ДЕЦЕ НА ИВИЦИ СМРТИ ОД ГЛАДИ

03.08.2025. 17:11 17:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај