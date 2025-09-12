ЈУБИЛАРНИ 50. СИМПОЗИЈУМ СВЕТСКЕ НУКЛЕАРНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ Ево ко је све учествовао и које су важне поруке послате из Лондона!
Представници државне корпорације "Росатом" учествовали су на симпозијуму Светске нуклеарне асоцијације (World Nuclear Association, WNA), који је завршен 5. септембра у Лондону
На овом догађају, који је постао једна од највећих међународних платформи за размену искустава и дискусију о будућности нуклеарне енергетике, учествовали су генерални директор АД „Росатом Енергетски пројекти“ Андреј Рождествин, директорка одељења за одрживи развој државне корпорације „Росатом“ Полина Лион и директор Регионалног центра државне корпорације „Росатом“ у Латинској Америци Иван Дyбов.
Посебно, Андреј Рождествин одржао је предавање на тему: "Стварање будућности нуклеарне енергетике: напредак и иновације у оквиру националних и глобалних пројеката".
Током излагања представљен је преглед националних и глобалних пројеката у области изградње нуклеарних електрана, као и наглашена важност иновативних програма у области нуклеарног горивног циклуса.
- Росатом доследно шири утицај нуклеарне енергетике и даје значајан допринос постизању климатских циљева како у Русији, тако и у иностранству, нудећи свеобухватна решења у сфери нуклеарне енергетике. Захваљујући сталном развоју иновативних технологија, ‘Росатом’ својим страним партнерима пружа савремена решења у свим сегментима нуклеарног горивног циклуса - истакао је он.
Полина Лион учествовала је на сесији „Напори за будућност“, на којој су се разматрале нове иницијативе, иновације и стратешки кораци усмерени ка одрживом развоју нуклеарне енергетике.
- Росатом гради нуклеарне електране у земљама са веома различитим економским ситуацијама и културним специфичностима – радимо у Русији, Турској, Бангладешу, Мађарској и многим другим. Оно што спаја све те земље јесте потреба за поузданим извором чисте енергије, којом се несумњиво сматра нуклеарна енергија. Видимо како наши нуклеарни пројекти мењају живот људи на боље. Управо то инспирише ‘Росатом’ да иде напред - поделила је она.
Иван Дyбов учествовао је на сесији "Нуклеарна енергија као основа развоја: примери примене широм света". Он је изнео искуства "Росатома" у промовисању вишеструких решења у области мирнодопске употребе нуклеарне енергије на међународним тржиштима, нарочито у земљама Латинске Америке.
Глобални лидер у нуклеарним технологијама
Светска нуклеарна асоцијација (World Nuclear Association, WNA) једно је од међународних удружења представника највећих компанија нуклеарне индустрије, које доприноси ширем разумевању нуклеарних технологија у јавности. Основана је 2001. године (до 2021. позната као Урански институт). Седиште се налази у Лондону (Велика Британија).
Током година постојања Асоцијација се показала као важно тело за међународни дијалог и постизање одрживе енергетске будућности. Државна корпорација „Росатом“ традиционално је један од активних учесника догађаја Асоцијације.
Платформа за развој нуклеарних технологија и међународну сарадњу
Симпозијум Светске нуклеарне асоцијације представља глобалну платформу која окупља лидере индустрије, индустријске и комерцијалне компаније, као и регулаторне органе. Одржавање ових форума доприноси развоју технологија, размени најнапреднијих решења и јачању међународног партнерства у области мирнодопске употребе нуклеарне енергије.
Овогодишњи симпозијум био је јубиларни, педесети по реду.
Ефикасан рад енергетског комплекса игра кључну улогу за економију држава, гарантујући економску стабилност. Актери међународног нуклеарног тржишта развијају производњу и инвестирају у технологије које замењују увоз. „Росатом“ и његова предузећа активно учествују у тим активностима, доприносећи повећању конкурентности нуклеарне индустрије.