(ВИДЕО) ДА СЕ НАЈЕЖИШ! Ово је порука МИЛОША ВУЧЕВИЋА после сусрета са РАЊЕНИМ МИЛАНОМ Ево шта је рекао на свом Инстаграм профилу

30.10.2025. 07:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мв
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић дочекао је Милана Богдановића, рањеног у терористичком акту испред дома Народне скупштине.

-Добродошао јуначе. Срећне ти ране јуначке. Хвала ти на храбрости и јунаштву што си издржао све ово. Много је света дошло да те поздрави и да каже велико хвала. Сви смо ми Милан, као што пише на транспаренту - речи су које је Вучевић упутио Богдановићу. 

 

 

 

 

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
