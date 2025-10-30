(ВИДЕО) ДА СЕ НАЈЕЖИШ! Ово је порука МИЛОША ВУЧЕВИЋА после сусрета са РАЊЕНИМ МИЛАНОМ Ево шта је рекао на свом Инстаграм профилу
30.10.2025. 07:53 08:35
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић дочекао је Милана Богдановића, рањеног у терористичком акту испред дома Народне скупштине.
-Добродошао јуначе. Срећне ти ране јуначке. Хвала ти на храбрости и јунаштву што си издржао све ово. Много је света дошло да те поздрави и да каже велико хвала. Сви смо ми Милан, као што пише на транспаренту - речи су које је Вучевић упутио Богдановићу.