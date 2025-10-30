РОДИТЕЉИ И ДВОЈЕ ДЕЦЕ ПОГИНУЛИ У РУШЕЊУ ЗГРАДЕ Преживела само најстарија ћерка ИЗВУЧЕНА НАКОН ОСАМ САТИ ПОД РУШЕВИНАМА
Четири члана породице погинула су у рушењу зграде до које је дошло у среду ујутру у турском граду Гебзе.
Тела двоје деце Емира и Хајрунисе извучена су прва након што се срушила зграда у којој је у том тренутку било пет члана породице Билир.
Најстарија сестра Дилара извучена је жива после скоро осам сати. Она је била свесна и у добром стању и превезена је у болницу.
Око 19 сати након несреће, спасиоци су пронашли тела родитеља, Емине и Левента Билира.
Екипе су наставиле да раде током целог дана и ноћи на рушевинама зграде која се срушила око 7 часова јуче ујутру у улици Исикгол у насељу Мевлана у округу Гебзе, заробивши мајку Емину, оца Левента и њихову децу Емира, Хајрунису и Дилару Билир.
Улица, где је из предострожности евакуисано 12 околних зграда, била је затворена за саобраћај возила и пешака, а место догађаја је било окружено гвозденим баријерама како би екипе могле лакше да раде.
Тимови за трагање и спасавање, који су се састојали од стотина људи, уклањали су рушевине са подручја кантама, док су бетонски блокови били уклоњени уз помоћ дизалице.
Зграда је направљена 2012. године, а истрага ће показати зашто је дошло до њеног рушења.