(ВИДЕО) КРВАВА СЦЕНА НА БУЛЕВАРУ САНТА МОНИКЕ Возило покосило више десетина људи, бар пет у критичном стању!

Ватрогасна служба Лос Анђелеса (LAFD) саопштила је да је на месту несреће на булевару Санта Моника, близу Холивуда, било „више повређених”, а пријављено је и да је „непознато возило” ударило гомилу људи, преноси амерички Сан.

Саопштено је да је најмање пет људи у критичном стању, осам до десет у тешком стању, а око дванаест је задобило лакше повреде.

Снимак са лица места приказује више људи како леже на путу око смрсканог сивог аутомобила који се попео на тротоар.

„LAFD тренутно координира тријажу и транспорт пацијената”, саопштила је Ватрогасна служба, напомињући да се инцидент догодио близу раскрснице булевара Санта Моника и авеније Вермонт.

Очевидаци су навели да је дошло и до пуцњаве током туче у којој је учествовало 15 људи.

Video from the scene where a vehicle ploughed into a crowd in East #Hollywood, #LosAngeles.



At least 20 people injured, according to the LA Fire Department.#California pic.twitter.com/hqSdNbGHHN

