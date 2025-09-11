ЛУКАШЕНКО СЕ САСТАО СА ТРАМПОВИМ ИЗАСЛАНИКОМ Белоруски председник похвалио Трампове напоре за мир
МИНСK: Белоруски председник Александар Лукашенко састао се данас у Минску са представником председника Сједињених Америчких Држава Џоном Kолом, са којим је разговарао о односима две земље, укључујући економске интересе.
Лукашенко је на састанку изразио захвалност на томе што амерички председник Доналд Трамп улаже огромне мировне напоре, оцењујући да ниједан амерички председник није предузео тако нешто, преноси агенција Белта.
"Захваљујем се вашем председнику на напору који улаже у мир, поготово у нашем региону. Он је зауставио шест или седам ратова или сукоба, то кажем као историчар и председник који дуго ради. Ниједан амерички председник није уложио толико напора да на планети буде мира", рекао је Лукашенко.
Он је нагласио важност да САД наставе да делују у том правцу.
"Kако ја видим, главна ствар је да се Доналд, упркос свом експлозивном карактеру, не охлади по том питању. Ви Американци морате да одржите тренд који се поставили у погледу мировних споразума, и то поготово овде у региону, у сукобу између Русије и Украјине", рекао је белоруски председник.
Лукашенко је изразио спремност да са Трампом разговара о питању политичких затвореника у Белорусији.
"Ми овде ништа не кријемо, хајде да разговарамо о овом питању, иако оно није наважније за мене, а вероватно ни за вас. Има довољно проблема у свету", рекао је Лукашенко, додајући да је очигледно да је Трамп забринут због тог питања.
Он је истакао да је то важно зато што и Европа жели да се укључи у ту тему.
''Мој став знају сви у Белорусији. Апсолутно нисмо за то да ови људи буду у казненим колонијама. Штавише, нису осуђени због политике. Немамо такве чланове у Kривичном законику. Ако је Доналд заинтересован, можемо му представити суштину преступа и злочина сваке особе'', рекао је Лукашенко.
Белорусија је данас псутила на слободу 52 заробљеника различитих националности, који су након тога кренули ка Литванији заједно са делегацијом САД која је преговарал о њиховом ослобађању.
Трампов представник Kол рекао је да су САД укинуле санкције белоруској државној авио-компанији Белавиа.