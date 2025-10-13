few clouds
МАСОВНИ НАПАД РУСИЈЕ ДРОНОВИМА Украјински ПВО ноћас оборио 69 дронова

13.10.2025. 10:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Дрон
Фото: Илустрација, AI

KИЈЕВ: Украјинска ПВО неутралисала је прошле ноћи 69 од 82 руска офанзивна дрона, саопштено је данас из команде украјинске ратне авијације и ПВО.

"Од 20.00 часова у недељу 12. октобра, руске снаге су лансирале 82 офанзивна дрона типа Шахед, Гербера и др. и то из следећих праваца: Орел, Kурск и Приморско-Ахтарск. Око 50 њих су били офанзивне беспилотне летелице. Ваздушни напад је одбијен авијацијом, дејствима ПВО, средствима за електронско ратовање, беспилотним системима, као и мобилним ватреним групама Одбрамбених снага Украјине", наводи се у саопштењу, преноси Укринформ.

Руски дронови су погодили 13 циљева на седам локација. Погоци 13 ударних беспилотних летелица забележени су на седам локација, као и пад оборених циљева (фрагмената) на две локације.

У између 12. и 13 октобра руски дронови су напали складишта са текстилним производима у Одеској области и усмртили једну особу.

У међувремену руско Министарство одбране је пријавило обарање 103 украјинске беспилотне летелице током ноћи изнад Руске Федерације и анектираног Kрима, од којих 40 изнад територије Kрима, а Генералштаб руске војске је потврдио оштећење постројења за прераду гаса у Волгоградској области Руске Федерације, пренео је раније данас портал Астра.

Дронови дугог домета Центра за специјалне операције А Службе безбедности Украјине напали су рафинерију нафте Башњефт-УНПЗ у Уфи, Република Башкортостан, у Русији, саопштено је из Генералштаба руске војске.

Русија Украјина Рат у Украјини
Вести Свет
