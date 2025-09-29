overcast clouds
НИ ХОЛАНЂАНИН НЕЋЕ БИТИ ЛАКО Удвостручени услови за стицање држављанства

29.09.2025. 14:45 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
holandija
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

АМСТЕРДАМ: Холандска влада планира да удвостручи минимални временски период боравка у тој земљи који је потребан за стицање држављанства са пет на 10 година, преноси НЛ тајмс.

Савет министара усвојио је предлог министра Арно Рутеа у циљу израде нацрта закона о продужењу легалног континуираног боравка странаца ради стицања холандског држављанства.

Страни држављени тренутно могу да поднесу захтев за добијање држављанства после пет година легалног боравка у Холандији.

Према новом предлогу, они ће то моћи да ураде тек после 10 година непрекидног боравка у земљи, а право на добијање држављанства ће стећи ако су у потпуности интегрисани у друштво.

Према речима Рутеа, дужи период боравка треба да обезбеди да се холандско држављанство добија тек након што се успостави трајна веза и пуна интеграција са холандским друштвом.

Предлог нових прописа сада ће проћи кроз период двомесечних консултација, а влада је навела да ће мишљења појединаца и организација о том питању бити искоришћена да се предлог побољша пре него што буде прослеђен парламенту, наводи НЛ тајмс.

Холандија држављанство услови
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
