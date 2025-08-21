broken clouds
НОВИ ПЛАН ЗА УКРАЈИНУ ”НАТО-лајт” даје безбедносне гаранције и без чланства

21.08.2025. 09:13 09:18
Ukrajina
Фото: pixabay.com

РИМ: Предлог италијанске премијерке Ђорђе Мелони који предвиђа механизам колективне одбране по узору на члан 5 Повеље НАТО, али без пуноправног чланства Украјине у Алијанси, у средишту је европских дипломатских напора да се Украјини обезбеде безбедносне гаранције у случају новог напада Русије, пише Блумберг.

Kако су рекли извори агенције, иако би опција "НАТО-лајт" била далеко мања од колективне одбрамбене обавезе војног савеза у члану 5 повеље НАТО-а, она би обавезала земље које су потписале билатералне споразуме са Украјином да се брзо договоре о одговору у случају напада.

Опције би, како су додали извори, затим укључивале пружање брзе и континуиране одбрамбене подршке Kијеву, економске помоћи, јачање украјинске војске, као и увођење санкција Русији, али, како истиче Блумберг, није познато да ли би план подразумевао слање трупа појединачних европских земаља у Украјину.

Европски званичници су почели да раде на изради гаранција, укључујући план за слање француских и британских трупа у Украјину као део потенцијалног мировног споразума, али, наводи америчка агенција, није јасно како се италијански предлог уклапа у те планове.

Извори кажу да би као модел за механизам који је предложила Мелони био би билатерални споразум између Рима и Kијева потписан 2024. године, који садржи међусобне безбедносне аранжмане.

"Најбољи механизам ће на крају бити изабран. Са НАТО-ом би свакако био обезбеђен виши ниво одвраћања", изјавио је италијански министар одбране Гвидо Kросето за италијански лист Република, наглашавајући да идеја Ђорђе Мелони омогућава или колективни одговор НАТО-а или ангажовање појединачних држава.

Током недавне посете Вашингтону, Мелони је истакла да је поносна што иницијатива по моделу члана 5 има италијанско порекло, и да је спремна да допринесе решењима за мир и дијалог.

Мелони је још у марту оценила да је модел безбедносних гаранција одрживије решење од распоређивања страних трупа, док Москва и даље оштро протестује против било каквог приближавања Украјине НАТО-у, оцењујући то као један од разлога за почетак инвазије 2022. године.

