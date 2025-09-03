НОВИ/СТАРИ ЕПСТАЈНОВИ ФАЈЛОВИ Појавио се и “нестали минут“ са снимка надзорних камера у затвору СВЕТСКИ МОЋНИЦИ РАДО ВИЂЕНИ У ЊЕГОВОМ ДОМУ (ФОТО)
Холивудски предатор Џефри Епстајн је свој дом на Флориди украсио фотографијама моћних људи и нагих жена, међу којима је била и његова бивша партнерка Гилејн Максвел, показују поново откривени видео-снимци.
Полиција је још 2005. године снимила ентеријер виле током истраге због сексуалног злостављања 14-годишње девојчице. По зидовима су се налазиле урамљене фотографије жена, многе наге, у купатилима, ходницима, канцеларијама и теретани. Посебно се издвајало више од десетак слика Максвелове, укључујући и једну на којој је нага на плажи.
На зидовима су биле и Епстајнове фотографије са Фиделом Кастром и папом Јованом Павлом II. Он је луксузну вилу купио 1990. године за 2,5 милиона долара и претворио је у средиште злочиначког ланца у којем су девојчице од само 14 година биле мамљене на "масаже".
Епстајн је умро у августу 2019. у затворској ћелији, пре него што му је суђено. Његова саучесница Максвел данас служи затворску казну због подвођења и регрутовања малолетних жртава.
EPSTEIN FILES!!! pic.twitter.com/Sb753r50g0
— REPUBLICANS AGAINST MAGA (@michaelt5656) September 2, 2025
Нови документи из истраге
Одбор за надзор Представничког дома САД објавио је у уторак досијее које је добио од Министарства правде, као одговор на растући притисак да се случај додатно расветли.
Међу објављеним фајловима нашао се и "нестали минут" снимка из затвора Метрополитан Детентион Центер, који је недостајао у ранијем материјалу од 11 сати надзорног видеа. Званичници су тврдили да се радило о техничкој грешци, али је сада део ипак објављен.
Ипак, већина докумената и снимака већ је раније била доступна јавности. На Google Drive-u су се појавиле хиљаде страница и стотине фајлова, укључујући судске списе, делимично редиговане документе и интервјуе из 2005. године.
Everyone knows why Trump is hiding the Epstein files.
Literally everyone. pic.twitter.com/8RouyDtP49
— Alex Cole (@acnewsitics) September 2, 2025
Сведочанства и критиковани договор
Један од Епстајнових радника описао је полицији како је у кући виђао "много девојака које су биле веома младе", иако није могао да потврди да су све биле малолетне. Додао је да је морао да чисти просторију у којој су се одвијале "масаже" и то два пута дневно.
Објављени документи обухватају и детаље о Епстајновом спорном споразуму с тужилаштвом на Флориди, који је касније окарактерисан као "посао века" због своје благе природе. Једна тужитељка из Палм Бича тада је изразила огорченост јер је одбрана тражила још мање рестрикција за већ регистрованог сексуалног преступника.
Политички притисци и нова борба у Конгресу
Објава фајлова додатно је узбуркала политичку сцену у Вашингтону. Демократски посланици траже да Министарство правде у потпуности објави све Епстајнове списе, уз заштиту идентитета жртава.
Међутим, опозиција истиче да је већина од 33.000 страница које су републиканци открили заправо већ годинама јавно доступна. Демократа Роберт Гарсија је поручио:
"Немојте да вас ово завара – готово све је већ било познато."
TRUMP & EPSTEIN ARE SEX TRAFFICKERS!!! I’m gonna post this every day so nobody forgets exactly who Pedophile Trump is and why the Epstein files have suddenly disappeared. pic.twitter.com/ko7Yg7Ttol
— Morgan J. Freeman (@mjfree) September 3, 2025
(B92.net)