САНДУК ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗАН
НОВИ ЗАКОН МЕЊА ПРАВИЛА САХРАЊИВАЊА Урне у дневној соби и пепео у реци ПОСТАЈУ ЛЕГАЛНИ
После готово 40 година, немачка савезна покрајина Фалачка-Порајње усвојила је нови Закон о сахранама, који од октобра 2025. доноси велике промене.
Грађани више нису обавезни да користе гробље нити сандук за укоп. Тиме ова покрајина постаје најлибералнија у Немачкој када је реч о начину сахрањивања.
Шта закон омогућава?
-
укоп у тканини уместо у сандуку
-
чување урне код куће, чак и у дневној соби
-
расипање пепела у рекама попут Рајне или Мозела
Ове опције важе само ако преминули за живота остави писану изјаву о жељеном облику сахране (тзв. Totenfürsorgeverfügung). У супротном, укоп остаје искључиво на гробљу.
Да би се спречио тзв. „туризам сахрана“, право на ове нове облике имају искључиво они који су у тренутку смрти имали пребивалиште у Фалачком-Порајњу
"Слобода избора"
Министар здравља покрајине Clemens Hoch (СПД) поручио је да закон прати промене у друштву:
- Закон никога не ограничава. Традиционалне сахране остају и даље стандард.
Критике и забринутост
Опозициони ЦДУ тврди да се „покопна култура заправо сахрањује“ и упозорава да сиромашни више неће имати место за трајно сећање. Католичка и протестантска црква изразиле су бојазан због „приватизације жаљења“, наглашавајући да урне у дневним собама и накит од пепела нису достојни смрти.
Само за становнике покрајине
Нови закон тако отвара врата личнијим и алтернативним облицима опроштаја, али и расправу о граници између слободе избора, традиције и јавног простора у којем се негује сећање на преминуле.