САНДУК ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗАН

НОВИ ЗАКОН МЕЊА ПРАВИЛА САХРАЊИВАЊА Урне у дневној соби и пепео у реци ПОСТАЈУ ЛЕГАЛНИ

12.09.2025. 08:50 09:09
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
сахрана
Фото: Pixabay.com

После готово 40 година, немачка савезна покрајина Фалачка-Порајње усвојила је нови Закон о сахранама, који од октобра 2025. доноси велике промене.

Грађани више нису обавезни да користе гробље нити сандук за укоп. Тиме ова покрајина постаје најлибералнија у Немачкој када је реч о начину сахрањивања.

Шта закон омогућава? 

  • укоп у тканини уместо у сандуку

  • чување урне код куће, чак и у дневној соби

  • расипање пепела у рекама попут Рајне или Мозела

Ове опције важе само ако преминули за живота остави писану изјаву о жељеном облику сахране (тзв. Totenfürsorgeverfügung). У супротном, укоп остаје искључиво на гробљу.

Да би се спречио тзв. „туризам сахрана“, право на ове нове облике имају искључиво они који су у тренутку смрти имали пребивалиште у Фалачком-Порајњу

"Слобода избора" 

Министар здравља покрајине Clemens Hoch (СПД) поручио је да закон прати промене у друштву: 

- Закон никога не ограничава. Традиционалне сахране остају и даље стандард. 

Критике и забринутост

Опозициони ЦДУ тврди да се „покопна култура заправо сахрањује“ и упозорава да сиромашни више неће имати место за трајно сећање. Католичка и протестантска црква изразиле су бојазан због „приватизације жаљења“, наглашавајући да урне у дневним собама и накит од пепела нису достојни смрти. 

Само за становнике покрајине

Да би се спречио тзв. „туризам сахрана“, право на ове нове облике имају искључиво они који су у тренутку смрти имали пребивалиште у Фалачком-Порајњу. 

Нови закон тако отвара врата личнијим и алтернативним облицима опроштаја, али и расправу о граници између слободе избора, традиције и јавног простора у којем се негује сећање на преминуле.

(Telegraf Biznis)

Вести Свет
