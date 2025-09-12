clear sky
РЕВОЛУЦИЈА У ТИРАНИ Албанија добила првог виртуелног министра на свету DIELLA У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

12.09.2025. 07:33 07:41
Пише:
Дневник
Извор:
kolektiv.me
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot Youtube / Edi Rama

Албанија је постала прва земља на свету која има виртуелног министра направљеног од пиксела и кода, вођеног вештачком интелигенцијом.

Премијер Еди Рама у четвртак је саопштио да ће “министарка” по имену Diella, што на албанском значи сунчева светлост, бити задужена за све јавне набавке у земљи.

Током лета, Рама је говорио да би Албанија једног дана могла имати дигиталног министра, па чак и премијера заснованог на вештачкој интелигенцији, али мало ко је веровао да ће се то догодити овако брзо. 

На скупштини Социјалистичке партије у Тирани, гд‌е је премијер објавио промене у свом кабинету, представио је и Diellu – једину не-људску чланицу владе. 

“Diella је први члан владе који није физички присутан, већ виртуелно креиран путем вештачке интелигенције”, рекао је Рама партијским колегама. 

Он је објаснио да ће одлуке о тендерима бити изузете из ресорних министарстава и пребачене у надлежност Dielli, коју је назвао “слугом јавних набавки”. Процес ће, како је истакао, ићи постепено, али циљ је да Албанија постане земља у којој су јавни тендери “100 посто некоруптивни” и “у потпуности транспарентни”. 

“Ово није научна фантастика, него задатак Dielli”, нагласио је премијер. 

Виртуелна министарка већ је позната албанским грађанима кроз платформу е-Албаниа, преко које се дигитално обавља већина административних услуга. Diella има и свој аватар, приказана је као млада жена у традиционалној албанској ношњи. 

Према Раминој најави, Diella ће евалуирати тендере, имати овлашћења да ангажује стручњаке из целог света и да разбије “страх од предрасуда и ригидности администрације”. 

Корупција, нарочито у јавној управи и сектору јавних набавки, дуго је представљала један од највећих изазова Албаније. Европска унија је у својим годишњим извештајима о владавини права редовно наглашавала проблем неправилности и нетранспарентности у овом сегменту, наводи Политицо. 

Еди Рама освојио је у мају 2025. године историјски четврти мандат, обећавши да ће Албанија постати чланица Еуропске уније до 2030. године.

(колектив.ме)

албанија АИ вештачка интелигенција
