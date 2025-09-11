МИРОСЛАВ МУТА НИКОЛИЋ КРИТИКУЈЕ: "Пешић да води још четири године? Да ли сте нормални?"
Кошаркаши тренер Мирослав Мута Николић чврстог је става да Светислав Пешић после дебакла на Евробаскету не треба да остане селектор Србије.
Србија је у осмини финала Евробаскета изгубила од Финске и тако остала без прилике да се бори за медаљу, за коју је била један од фаворита.
Николић замера Пешићу што није поднео оставку након неуспеха на Европском првенству, без обзира на то што иговор са КСС има до краја септембра.
"Има одговорности, има морала. Без обзира, да ништа није крив, па мораш да поднесеш оставку. Ја сам научио једну реченицу од професора Аце Никола који нас је све научио од посла. Он је говорио 'Кад се добије утакмица, играчи су је добили. Кад се изгуби утакмица, тренер је крив'. Морао је да поднесе оставку, одмах, ако имаш имало морала. Шта значи да не подносиш оставку до 30. септембра, да ти истекне уговор? Цела нација је незадовољна. Прошли пут кад смо изгубили од Италијана на Европском првенству, није ни дошао са екипом. То му треба замерити. Мораш да дођеш са екипом, да објасниш новинарима зашто је био неуспех. Треба да сносиш последице. То нико није урадио, иде даље", рекао је Мута Николић на ТВ Уна.
Он истиче да је Саша Ђорђевић као селектор имао боље резултате него Светислав Пешић у овом мандату.
"Не знам што је Саша Ђорђевић отишао са места селектора. Саша има боље резултате него Пешић. Тренутно, сада. Саша Ђорђевић, Саша Обрадовић су легенде које су заслужиле да буду у репрезентацији", рекао је Николић.
Искусни кошаркашки тренер сматра да је време за велику промену на клупи националног тима и долазак неког млађег тренера.
"Шта мислите, да треба да се продужи? Да ли сте ви нормални? Треба још четири године да му дамо да води? Нормално да има неких других тренера. Он каже 'Нико није хтео да узме'. Свако би узео, али нису могли од тебе јер смо мислили да ћеш ти најбоље направити тај посао. А ниси га направио. Најбоље да му продужимо уговор још четири године", додао је Николић.
"Хоћете да кажете да је Пешић на силу остао? Па није на силу остао. Не треба рећи да је отишао, па се враћа, ми га молимо. Имамо друге тренере, није само он тренер. Умро је Аца Николић, умро је Тито. Дајте мало да будемо реални. Па има неко други, Ђорђевић, Обрадовић, Џикић, Алимпијевић... Млађи тренери, за неке је још рано. Има много тренера би желели да узму репрезентацију. Имамо чак и у НБА једног тренера, Рајаковића", поручио је Николић.