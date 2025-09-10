НЕБОЈША ЧОВИЋ: "Ако не нађемо наследника, Пешић ће морати да одради тај посао"
После дебакла на Евробаскету, кошаркаше Србије од новембра чекају квалификације за Светско првенство 2027. године.
Србија ће играти у групи Ц, где ће јој ривали кроз квалфикације бити Турска, БиХ и Швајцарска.
Питање свих питање је ко ће бити на кормилу националног тима, јер Светислав Пешић са КсС има уговор до краја септембра, а већ су кренуле спекулације да ће Србија ускоро добити новог тренера, који ће "Орлове" повести на прво наредно велико такмичење.
На ту тему причао је и председник КСС Небојша Човић.
"Значи, поред нас у групи су Босна и Херцеговина, Турска и Швајцарска. Из те групе иду три екипе даље, с тим што се преносе бодови. Укрштамо са групом Италија, Литванија, Британија и Исланд из које исто иду три екипе. И сад из те нове групе од шест иду три екипе. Значи ми имамо прозор сад у новембру, па имамо прозор у фебруару, па крајем јуна, почетком јула, па онда поново и завршавамо квалификације, треба скупити репрезентација", рекао је Човић за РТС и наставио:
"Ко ће да игра у новембру, од ове репрезентације, од овог састава, па ја нисам сигуран да ли могу један или два играча да играју. Да ће их клубови пустити… Ови из НБА сигурно неће. Ови из Евролиге, не знам, не верујем. Ко ће играти… Какав ту континуитет имамо… Значи, у сваком случају, Пешић био ту, не био ту, мора да буде човек који ће помоћи у нечему што је континуитет и свом евентуалном наследнику, ако до њега дођемо. Ако до њега не дођемо, мораће он да одради тај посао. Велика већина неће моћи да игра у новембру", истакао је Човић.