НЕБОЈША ЧОВИЋ: "Ово је неуспех, биће резова. Ко ће да се прихвати селекторске позиције са оваквим стањем?"
Председник Кошаркашког савеза Србије (КСС) Небојша Човић говорио је о Светиславу Пешић и тренутном стању у националном тиму после елиминације са Евробаскета.
Србија је са Светиславом Пешићем други оут за редом изгубила у осмини финала Евробаскета, а овај пут у Риги је поражена од Финске 92:86.
"Он има уговор до 30. септембра 2025 године. То је за неколико дана. Шта ако не нађемо селектора? Који профил селектора би одговарао нама? Ниједан разговор још није обављен. Ко ће да се прихвати селекторске позиције за оваквим стањем? Пешић је направио резултате, иза њега стоје резултати. До краја септембра ће се знати шта ће бити са селектором", рекао је Човић за РТС.
Председник КСС је назначио да су циљеви били највиши могући, али да је доживљен неуспех.
"Амбиција је била велика. Ово јесте неуспех. Правиће се анализа. Пешић је селектор до 30. септембра, а већ разговарамо са њим. Он није пао са неба. Шта је било прошлог лета - да се остави континуитет. Пешић је остао, играчи су остали. Била је једна промена. Није отишао Давидовац, јесте Вукчевић. То је све исто као прошле године", рекао је Човић.
Изнео је констатацију да је било реално да се направи највећи резултат, али пошто није, Човић сматра је ово лето било неуспешно и да су потребни велики резови.
"Не кажем да није било реално да репрезентација направи најбољи резултат. Шта да смо узели сребро или бронзу. То би за нас било недовољно опет. Чим имамо овакве резултате значи да смо имали неуспешно лето, а то значи да су потребни одређени резови", истакао је председник Савеза
Он је додао да је пред меч са Финском екипа била болесна и имала проблема са повредама, између осталих, Никола Јокић и Никола Јовић.
Човић је истакао да је Пешић неколико пута морао да откаже тренинге тима како би се играчи опоравили, али и да су многи фактори утицали на овакав резултат.
"Прво, дошло је до повреде Богдана. Имали смо идеју да Богдан остане, међутим, Американци су захтевали да он мора да путује за Америку. Он би требао да се врати 10. или 11. септембра да је све било, хајде да кажемо, у реду, међутим, ето, догодило се то што се догодило. Након тога је дошло до вируса код Николе Јокића, код Николе Јовића. Повредио се Аврамовић на утакмици са Турском, набио је пету. Гудурић је од почетка имао проблеме са боловима, знамо да је Васа Мицић, такође отишао мање више спреман или неспреман, тако да је тренер отказивао тренинге у смислу немогућности да играчи одраде тренинг", рекао је Човић.