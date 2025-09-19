Трампе, ти ли си? ОРБАН ПОРУЧИО: Крајње је време да се Антифа у Мађарској прогласи за терористичку организацију
Мађарски премијер Виктор Орбан данас је изјавио да жели да се левичарске Антифа групе у Мађарској прогласе за терористичке организације.
“Крајње је време да се организације као што је Антифа у Мађарској прогласе за терористичке, као што је то случај у САД”, казао је Орбан за јавни радио, коментаришући сличну иницијативу америчког председника Доналда Трампа.
Орбан је поздравио Трампову одлуку, додајући да ће предложити да Будимпешта учини исто.
“Антифа је управо то, терористичка организација. Они су дошли у Мађарску, туку мирне људе по улицама, а неке су претукли готово на смрт. А онда посланици Европског парламента из редова левице држе Мађарској предавања о владавини закона. То неће моћи да прође”, закључио је Орбан.
Амерички председник најавио је нешто раније да ће организацију углавном левичарских активиста, Антифу, прогласити за "главну терористичку организацију", и позвао је на покретање истраге против људи који је наводно финансирају.
Он је додао да ће "такође снажно препоручити да се они који финансирају Антифу темељно истраже у складу са највишим правним стандардима и праксама".
Током прошле недеље, Трамп и његови савезници су негодовали против "радикално левичарског политичког насиља", након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка.
euronews.rs