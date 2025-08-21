ОТИШАО НАЈЉУБАЗНИЈИ СУДИЈА НА СВЕТУ Чувени Френк Каприо, који је искрено веровао у другу шансу, преминуо од канцера
Судија Френк Каприо, познат широм света као "најљубазнији судија на свету", преминуо је у 88. години након дуге борбе са раком панкреаса.
Амерички судија Френк Каприо, звезда друштвених мрежа и медијска личност познат као "најљубазнији судија на свету", преминуо је у 88. години, објавио је његов син на очевом Инстаграм налогу.
"Са дубоком тугом делим вест да је мој отац, судија Френк Каприо, данас мирно преминуо, окружен породицом и пријатељима након дуге и храбре борбе са раком панкреаса", објавио је његов син у среду у видеу на Инстаграм налогу Френка Каприја, који има 3,5 милиона пратилаца.
Славу стекао телевизијском емисијом
Каприо, пензионисани судија из савезне североисточне америчке државе Роуд Ајленд, изградио је своју репутацију захваљујући телевизијској емисији коју је водио, "Ухваћен у Провиденсу". Емисија је гледаоце уводила у судницу прекршајног суда, где су, према његовој Јутјуб страници, "људи и случајеви третирани са љубазношћу и саосећањем".
Познат по емпатији према преступницима
Управо захваљујући тој емисији, у којој је показао емпатију према људима који су се појавили пред њим због саобраћајних прекршаја и казни за паркирање, зарадио је надимак "најљубазнији судија на свету" и милионе пратилаца на друштвеним мрежама. Видео снимци, са милионима прегледа на друштвеним мрежама, често су га приказивали како одустаје од оптужби у корист породица у финансијским тешкоћама.
Бројне почасти
Објава о његовој смрти на интернету прикупила је бројне коментаре у којима му се одаје почаст. "Судија Каприо је био благо Роуд Ајленда", написао је гувернер Ден Меки у саопштењу у среду, најављујући да ће застава Роуд Ајленда бити спуштена на пола копља у његово сећање.
"Био је више од адвоката, био је симбол емпатије у судници, показујући нам шта је могуће када се правда ублажи са хуманошћу", описао га је гувернер.
Након 38 година судијске каријере, Френк Каприо је крајем 2023. године објавио видео на Инстаграму, емотивно препричавајући како никада није заборавио свој први дан као судија. Након рочишта, његов отац, који је био у судници, критиковао га је што није послушао своју супругу, мајку троје деце, која је рекла да не може да плати казну за паркирање од 300 долара.
"Никада се више није догодило, никада", присетио се Каприо.
(Mondo.rs)