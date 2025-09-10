overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ОВО ЈЕ САДА НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ, НЕ САМО ГЕНЕРАЦИЈА ЗЕД" Привид нормалности вратио се у Катманду након насилних протеста (ФОТО)

10.09.2025. 18:26 18:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

КАТМАНДУ: Привид нормалности вратио се данас у главни град Непала, Катманду, након два дана насилних протеста који су постали насилни након што је у понедељак погинуло више од 20 људи, углавном младих.

Непалска војска преузела је одговорност за безбедност, распоредивши војне снаге широм главног града, преноси портал Хинду.

Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Током претходна два дана, протести у Непалу брзо су ескалирали у насиље и у упаде у зграде државних институција.

Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Студентски протести које предводи "Генерација Зед" започели су као одговор на владину забрану друштвених мрежа, али су се проширили у ширу кампању која одражава све јачу јавну критику власти непалског премијера К. П. Шарме Олија и политичке елите земље, због оптужби за корупцију и равнодушност према обичним грађанима.

Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

"Ово је сада национални покрет, не само Генерација Зед", рекао је један непалски демонстрант.

Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Оли је поднео је оставку другог дана масовних протеста, иако је забрана друштвених мрежа укинута у понедељак касно увече. 

Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Демонстранти су упали у бројне владине зграде, а потом запалили зграду парламента, као и домове неколико високих политичких званичника.

Непал генерација З
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај