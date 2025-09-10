"ОВО ЈЕ САДА НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТ, НЕ САМО ГЕНЕРАЦИЈА ЗЕД" Привид нормалности вратио се у Катманду након насилних протеста (ФОТО)
КАТМАНДУ: Привид нормалности вратио се данас у главни град Непала, Катманду, након два дана насилних протеста који су постали насилни након што је у понедељак погинуло више од 20 људи, углавном младих.
Непалска војска преузела је одговорност за безбедност, распоредивши војне снаге широм главног града, преноси портал Хинду.
Током претходна два дана, протести у Непалу брзо су ескалирали у насиље и у упаде у зграде државних институција.
Студентски протести које предводи "Генерација Зед" започели су као одговор на владину забрану друштвених мрежа, али су се проширили у ширу кампању која одражава све јачу јавну критику власти непалског премијера К. П. Шарме Олија и политичке елите земље, због оптужби за корупцију и равнодушност према обичним грађанима.
"Ово је сада национални покрет, не само Генерација Зед", рекао је један непалски демонстрант.
Оли је поднео је оставку другог дана масовних протеста, иако је забрана друштвених мрежа укинута у понедељак касно увече.
Демонстранти су упали у бројне владине зграде, а потом запалили зграду парламента, као и домове неколико високих политичких званичника.