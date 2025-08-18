ПОЛИЦИЈА УПОТРЕБИЛА ЕЛЕКТРОШОКЕР, МУШКАРАЦ ПРЕМИНУО Отворена истрага, карабињери осумњичени за убиство!
РИМ: Мушкарац кога су припадници италијанске полиције савладали помоћу електрошокера, након што је на улици напао пролазнике и полицајце, преминуо је у возилу хитне помоћи на путу до болнице, преносе данас италијански медији.
Карабињери су синоћ интервенисали у граду Олбиа како би савладали мушкарца који је у наступу беса нападао пролазнике на улици, а потом напао и полицајце, пренела је државна ТВ Раи.
Након интервецније електрошокером, он је предат екипи хитне помоћи, али је на путу до болнице умро, а о околностима инцидента отворена је истрага.
Како је наведено из полиције, упркос поновљеним позивима да се смири, 57-годишњи мушкарац из Сасарија силовито је насрнуо на полицајце.
Једног од њих повредио је по лицу, након чега је полицајац превезен у болницу.
Нападач има криминални досије, а пуштен је на условну слободу током издржавања казне због диловања дроге.
Како је навела његова породица, он је имао срчано обољење.
Према првим извештајима, нападач, који је био под утицајем алкохола или дроге, најпре је упао у две куће, а потом почео да малтретира пролазнике.
Аутопсијом ће бити утврђени тачни разлози његове смрти.
Тужилац је отворио истрагу о инциденту, а двојица карабињера која су интервенисала у овом случају налазе се под истрагом због сумње за убиство из нехата, пренела је ТВ Раи.